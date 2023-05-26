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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ظهور وباء أشد فتكا من كورونا ينتظر العالم.. اعرف القصة

صدى البلد

بعد تحذيرات  الصحة  العالمية من إنهاء الطوارئ العالمية المتعلقة بكورونا، أطلقت المنظمة تحذيراً من وباء  وصفته بكونه أكثر فتكًا من كوفيد 19 ويحمل الوباء القادم اسم "المرض X".

وفقا لصحيفة التلغراف يعد المرض جديد سواء كان فيروسا أو بكتيريا  ليس له لقاحات أو علاجات حتى الآن  وقد ظهر  عندما بدأ COVID-19 في الانتشار بجميع أنحاء الصين. 

وفقا لعديد من خبراء الصحة يعتقد  أن المرض X القادم سيكون مرض حيواني المصدر،  سينشأ في الحيوانات البرية أو الأليفة، ثم ينتشر ليصيب البشر.

يذكر أن أمراضاً كـ "الإيبولا وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز و COVID-19، قد بدأ كل منهما بتفشي وذلك من خلال أمراض حيوانية المنشأ ومع ذلك ، هناك بعض المصادر الآخرى للأمراض يمكن أن تكون سبب في ظهور وباء X القادم .

أشار بعض علماء مكافحة العدوى و الأوبئة بالمستشفيات، إن فيروس كوفيد -19 لم يكن هو الفيروس الأول الذي تسبب في حدوث  فسادا في العالم ولن يكون هو الأخير، وبالتالي يعد العالم بحاجة إلى الأستعداد .

الصحة العالمية كوفيد 19 المرض X نقص المناعة البشرية مكافحة العدوى

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