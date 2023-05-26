روسيا تتوعد أوكرانيا إذا تلقت أسلحة نووية من الغرب

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي والرئيس السابق، ديمتري ميدفيديف، اليوم الجمعة، إنه سيتعين على روسيا إطلاق ضربة وقائية ما إذا أعطى الغرب الأسلحة النووية الأوكرانية.

ونقلت وكالات الأخبار الروسية عن الرئيس الروسي السابق قوله إن "هناك قوانين حرب لا رجعة فيها"، مشيرا إلى أنه إذا تعلق الأمر بالأسلحة النووية، فسيتعين أن يكون هناك ضربة وقائية".

وفي وقت سابق، قال الكرملين، إن استخدام الأسلحة والمعدات العسكرية الغربية من قبل المقاتلين المؤيدين لأوكرانيا، الذين أجروا غارة على منطقة حدودية روسية هذا الأسبوع، يأتي ضمن مشاركة الغرب المتزايدة في الصراع الأوكراني.



وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، إن "ليس سرا بالنسبة لنا أنه يتم تسليم المزيد والمزيد من المعدات إلى القوات المسلحة في أوكرانيا، وليس سرا أيضا أن هذه المعدات تستخدم ضد جيشنا".

وأضاف أن "المشاركة المباشرة وغير المباشرة للدول الغربية في هذا الصراع تنمو يوما بعد يوم ".

وشدد على أن روسيا "تحدد الاستنتاجات المناسبة."

