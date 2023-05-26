جامعة سوهاج تستنبط سلالات محاصيل جديدة لمواجهة آثار التغيرات المناخية.. شاهد

قال الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج ، تعليقا على تنظيم زراعة سوهاج لندوة عن آثار التغيرات المناخية على المحاصيل الاستراتيجية: إن الندوة نظمت انطلاقا من من إطلاق الدولة للاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050، متابعا: "تم إطلاق استراتيجية الابتكار عام 2018، وهو يعطي الحق للجامعات بتسويق نواتج البحث العلمي للمجتمع المحيط " .

وأضاف رئيس جامعة سوهاج خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " هذا الصباح " ، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الجامعة أنشأت ما يعرف بـ " وداي التكنولوجيا "، والذي يسمح بإنتاج شركات للتطوير من نواتج البحث العلمي".

وأشار إلى أنه استراتيجية التغيرات المناخية تتضمن استنباط سلالات جديدة من المحاصيل الاستراتيجية تكون متكيفة مع التغيرات المناخية ، وبالتالي تم تنظيم هذه الندوة للتسويق للسلالات المستنبطة بالتعاون مع مراكز البحوث الزراعية .