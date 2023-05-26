كاتب صحفي: الأكاديمية الوطنية للتدريب تبحث عن الشباب والموهوبين لدعمهم

قال الكاتب الصحفي علي حسن، إن الأكاديمية الوطنية للتدريب لها دور واضح مع الشباب، يتمثل في إيجاد أجيال جديدة، فهي تمتلك عدد كبير من النابغين في كافة المجالات.



وشدد على حسن خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية هند النعساني، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، على أن الأمم تتقدم بنوابغها وشبابها، ولكن هناك مواهب كثيرة توأد في مهدها، ولذلك يجب أن نتبنى المواهب والفرص الشبابية.

ولفت إلى أن الأكاديمية الوطنية للتدريب تبحث عن الشباب والموهوبين من أجل دعمهم وتوفير مناخ مناسب لهم، يساهم في تطوير قدراتهم ومواهبهم.