كاتب صحفي: مصر تمتلك فرص استثمارية واعدة

قال الكاتب الصحفي علي حسن، إن مشروعات البنية التحتية والطرق والكباري ساهمت بشكل كبير في زيادة الاستثمار الصناعي والجذب الاستثماري، منوها بأن تطوير قطاع الطرق والكباري ساهم بشكل كبير في حل أزمة التكدس والازدحام المروري.



وأضاف علي حسن، خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية هند النعساني، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن المواطن المصري هو من سيجني ثمار، ما تشهده البلاد الآن من تطور في البنية التحتية للصرف الصحي ومياه الشرب والطرق والكباري.

وشدد على أن مصر لديها فرص استثمارية واعدة في مجالات متعددة، وهناك حرص من الرئيس السيسي على إتاحة الفرص للقطاع الخاص، للمساهمة في المشروعات الكبري.



ولفت إلى أن الرئيس السيسي حريص على إيجاد مناخ استثماري جاذب، من خلال إزالة كافة العقبات التي تواجهه المستثمرين.