بعد أسبوع من التقلبات الحادة بالبورصة.. استقرار المؤشرات في المنطقة الخضراء

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات، امس الخميس "ختام تعاملات الأسبوع"، وسط عمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والأجنبية، قابلها عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية.

وقالت حنان رمسيس خبير أسواق المال بالبورصة المصرية في تصريحات خاصة لعدسة صدى البلد خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 1.105 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 1.8 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 1.6 مليار جنيه.

وإضافة رمسيس انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية (إيجي إكس 30) بنسبة 0.27 % ليبلغ مستوى 17043.62نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة0.56 % ليبلغ مستوى 3101.92 نقطة، كما ارتفع مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقا بنحو 0.34 % ليبلغ مستوى 4665.57 نقطة.

وتابعت حنان رمسيس صندوق استثمار البورصة فورصة جيدة للاستثمار خلال الفترة الحالية وهو يتيح للمتعاملين بماليه محدودة للاستثمار في البورصة لأنها تبدأ وثائق الاستثمار من 10 جنيهات ومدة الاستثمار في الصندوق 3 سنوات يستهدف 10 مليون جنيه خلال الفترة الحالية.

واشارت رمسيس تابعت الحوار الاقتصادي في الحوار الوطني وكانو يتكلمون عن حوافز التصدير وحوافز الانتاج وتنقية القوانين الخاصة بالاستثمار بالإضافة الي وجهات نظر المشاركين في التنمية الاقتصادية لمصر وكيفية الخروج من الأزمة الراهنة وتم مناقشة طريقة الترويج لمصر اقتصاديا وسياحيا.