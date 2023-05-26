تصل لـ 5000 جنيه.. قائمة أسعار مسرحية تشارلي في السعودية

أعلن الفنان محمد فهيم بطل عرض تشارلي عن إعادة عرض المسرحية مجددا في السعودية ابتداء من يوم ٢ يونيو وحتى يوم 6 من نفس الشهر.





وطرحت الشركة المنتجة للمسرحية تذاكر الحفل بأكثر من فئة مختلفة، الأولى وهي فئة الـvip تصل سعرها لـ600 ريال أى مايقارب الـ 4944 جنيها والفئة الثانية بـ350 ريالا أي ما يقارب الـ2884 جنيها والفئة الثالثة تصل سعرها لـ 2472 جنيها والفئة الرابعة بـ 2060 جنيها.



أما الفئة الخامسة بـ 1648 جنيها، والفئة السادسة تصل سعرها لـ1236جنيها، والفئة السابعة بـ988 والفئة الثامنة والأخيرة تصل سعرها لـ824 جنيها.





نجاح مسرحية تشارلي

وحقق الفنان محمد فهيم نجاحا كبيرا بعرض تشارلي سواء داخل مصر أو خارجها حيث كان العرض الأول لها بموسم الرياض شهر ديسمبر من العام الماضي ثم تم افتتاحها فى مصر شهر فبراير الماضي وحققت نجاحا كبيرا داخل مصر إلى أن أعلن فهيم إعادة عرضها مرة أخرى فى السعودية بعد النجاح الكبير الذي حققه في موسم الرياض.



شيريهان تشيد بعرض شارلي

ويذكر أن الفنانة الكبيرة شيريهان قد أشادت بالعرض بعد مشاهدته منذ عدة أسابيع فى السعودية، وتحديدا بموهبة محمد فهيم والذي يعيد اكتشاف نفسه من خلال هذه المسرحية، وعلقت شيريهان بعد العرض بأن فهيم موهبة قوية وسعيدة بفريق عمل المسرحية ككل متمنية لهم النجاح والتوفيق.

أبطال مسرحية تشارلي

وتضم مسرحية تشارلي عدد كبير من النجوم ومنهم محمد فهيم وأيمن الشيوي ونور قدري وعماد اسماعيل و احمد البوهي ومن تأليف مدحت العدل.