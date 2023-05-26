ماذا يحدث للإنسان بعد الصلاة على النبي؟.. أكثر منها يوم الجمعة

تعتبر الصلاة على النبي ، مفتاح السعادة، ومفتاح كل خير، والمسلم الذي يبتغي السعادة عليه أن يلهج بالصلاة عليه في أغلب أوقاته، فإنها نور ورحمة وهداية ورعاية، ولا مخرج لنا من البلاء إلا بالصلاة على النبي ، وأنه يجب على المسلم أن يلهج بها ليل نهار بما لا يقل أبداً عن ألف مرة كل يوم, "اللهم صَلِّ على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد".



الصلاة على النبي



اللهم صَلِّ على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها، ونور الأبصار وضيائها، وروح الأرواح وحياتها.. اللهم صَلِّ عليه صلاة وسلامًا دائمين أبدين إلى يوم الدين، تغفر لنا بها ذنوبنا وتكفر بها عنا سيئاتنا، وتحشرنا بها معه يوم القيامة تحت لوائه، وتسقينا من يده الشريفة شربة ماء؛ لا نظمأ بعدها أبدًا.



فضل الصلاة على النبي



قال الإمام علي بن ابي طالب رضى الله تعالى عنه : " مَنْ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِائَةَ مَرَّةٍ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَى وَجْهِهِ مِنَ النُّورِ نُورٌ، يَقُولُ النَّاسُ: أَيُّ شَيْءٍ كَانَ يَعْمَلُ هَذَا؟ ".

كيفية الصلاة على النبي

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الطُّفَيْلِ بْنِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: قُلْتُ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُكْثِرُ الصَّلاةَ عَلَيْكَ، فَكَمْ أَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلاتِي؟ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ: "مَا شِئْتَ". قُلْتُ: الرُّبُعَ. قَالَ: "مَا شِئْتَ، وَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ". قُلْتُ: الثُّلُثَ. قَالَ: "مَا شِئْتَ، وَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ". قُلْتُ: النِّصْفَ. قَالَ: "مَا شِئْتَ، وَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ". قُلْتُ: الثُّلُثَيْنِ. قَالَ: "مَا شِئْتَ، وَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ". قُلْتُ: أَجْعَلُ صَلاتِي كُلَّهَا. قَالَ: "تُكْفَى هَمَّكَ، وَيُغْفَرُ ذَنْبُكَ».



كيفية كتابة الصلاة على النبي

قالت دار الإفتاء المصرية، إن القاعدة النحوية تقول الفعل المعتل الآخر يُبنى على حذف حرف العلة ، لذلك فعند فعل الأمر منه ( والمراد من الأمر هنا الدعاء ) يجب حذف حرف العلة، فنقول “اللهم صلِّ على سيدنا محمد” وفيما عدا ذلك لا تحذف الألف اللينه (وهي التي ترسم ياء)

فنقول مثلا “محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم”.

وأكدت دار الإفتاء، أن خلاصة الأمر تحذف الألف اللينة في الدعاء “ اللهم صلِّ على سيدنا محمد “ ولا نحذفها في غير ذلك “محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم”