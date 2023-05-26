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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الصلاة على النبي.. موضوع خطبة الجمعة اليوم بمساجد مصر

خطبة الجمعة
خطبة الجمعة

 حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة عن :فضائل الصلاة والسلام على النبي (صلى الله عليه وسلم).


قررت وزارة الأوقاف أن يكون موضوع خطبة الجمعة بإذن الله تعالي : "فضائل الصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) "، وتطبيقا عمليا لمضمون الخطبة، لتصدم مساجد مصر بالصلاة والسلام على النبي(صلى الله عليه وسلم) حبا وكرامة لسيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم).


فضل الصلاة على النبي


قال محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- بقول “اللهم صل وسلم على نبينا محمد” من أفضل العبادات التي يتقرب بها العبد المسلم إلى الله، مضيفا أن الله تعالى قال فى كتابه العزيز (إن الله وملائكته يصلون على النبي ۚ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما) كما قال النبى فى حديثه الشريف (ما من احد يسلم علي إلا رد الله عليا روحى فأرد عليه السلام).

 

وأوضح أمين الفتوى خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار أن في الصلاة على النبى يوم الجمعة ورد عن الحبيب المصطفى أنه قال ( إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة ، فيه خلق آدم عليه السلام ، وفيه قبض ، وفيه النفخة ، وفيه الصعقة ، فأكثروا علي من الصلاة فإن صلاتكم معروضة علي ، قالوا : يا رسول الله ، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت -أي يقولون قد بليت- قال : إن الله عز وجل قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم السلام).

 

وأضاف، أنه بهذا يظهر أن من يصلى على النبي بقوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد فإن الملائكة تبلغه ويرد عليه النبي السلام وما أعظم هذا الشرف.

 

 

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