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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خلال زيارته لإيطاليا..

التموين: التوافق على استثمار لاستصلاح 24 ألف فدان كمرحلة أولى

الدكتور علي المصيلحي
الدكتور علي المصيلحي وزير التموين

 قام الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أثناء زيارته لإيطاليا لافتتاح المنتدى العالمى للأسواق والجمعية العمومية للتحالف الدولى للأسواق، بزيارات، يرافقه الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية والسفير ميكيلي كواروني سفير إيطاليا بالقاهرة، ولويجي سكورداماغليا، رئيس اتحاد شركات الأغذية الزراعية الإيطالية "فيلييرا إيطاليا"، حيث قام بزيارات ميدانية والتقى برؤساء 27 من كبرى الشركات الإيطالية العملاقة متعددة الأنشطة في مجالات الزراعة والصناعات الغذائية لدعوتهم للاستثمار في مصر.

وتضمنت جولة وزير التموين زيارة أكبر مزرعة في الاتحاد الأوروبي حيث يتم تطبيق أحدث تكنولوجيات الزراعة لزيادة الإنتاجية وخفض استهلاك المياه والأسمدة والكيماويات والمتوافق انتاجها مع أسواق الاتحاد الأوروبي والتصدير، وكذا مركز التحكم المعتمد على صور الأقمار الصناعية، واكبر مزرعة متكاملة لتربية العجول وإنتاج الألبان والمرتبطة بمصانع للأعلاف ومصانع لمنتجات الألبان المختلفة، وأكبر شركات في إيطاليا وأوروبا لتصنيع المعدات الزراعية، وتصنيع الصوامع والمطاحن وماكينات الصناعات الغذائية.

والتقى الدكتور على المصيلحى وزير التموين والوفد المرافق له برئيس أكبر مزرعة في أوروبا وهى المرجعية على المستوى الدولي لقطاع الزراعة بأكمله، والمتخصصة في التكنولوجيا والزراعة الدقيقة والخدمات الزراعية، وتم التوافق على قيامها باستثمار تجريبى في مصر لمساحة 24 ألف فدان بنظام شراكة الحكومة والقطاع الخاص حيث سيتم زراعة مزيج من المحاصيل الإستراتيجية، وإنشاء صوامع حديثة ومصانع للمنتجات الغذائية، ليتم التوسع لاحقًا مثل ما تقوم به حاليًا في العديد من الدول الافريقية.

وأيضًا في مجالات تكنولوجيات الزراعة الحديثة، التقى الوزير والوفد المرافق له برئيس شركة تكنولوجيا تحديث نظم الزراعة والصناعات الغذائية، وتحسين وضمان جودة المنتجات ووضع نظم تتبع سلاسل الامداد، وخفض التكاليف، هو ما تحتاجه مصر لاستدامة صادراتها الزراعية والغذائية المتنامية.

وفى قطاع الصناعات الغذائية وتداول الحبوب، التقى برئيس كبرى شركات المطاحن على مستوى العالم والمتخصصة في تصميم وبناء مطاحن القمح والذرة والحبوب الأخرى وإنشاء مصانع الأعلاف، وكذا رؤساء شركات متخصصة في إنشاء المخازن وتصميم وبناء الصوامع الكبيرة والحقلية للحبوب والمحاصيل البقولية.

زيارات ميدانية

وصرح المصيلحي إنه جار الإعداد لزيارات ميدانية خلال الشهر القادم لتلك الشركات للدراسة الفنية للمواقع التي سيتم استصلاحها.

وزير التموين الصناعات الغذائية الزراعة مصر إيطاليا

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