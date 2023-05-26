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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شقيقة نجم نادي الزمالك.. الموت يفجع عمة هند عبدالحليم

هند عبد الحليم
هند عبد الحليم

توفيت منذ قليل ؛ عمة الفنانة هند عبد الحليم وشقيقه نجم نادي الزمالك الأسبق الكابتن أحمد عبد الحليم.
وكتبت هند عبد الحليم عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك "عمتي الكبيرة الحاجة امال عبد الحليم الطيار في ذمة الله .. إنا لله و إنا اليه راجعون".


هند عبد الحليم:

حلت الفنانة هند عبد الحليم ضيفة على برنامج "بجد في الراديو"، مع مروان يونس عبر محطة راديو إنرجي ٩٢.١، للحديث عن أعمالها الناجحة واتجاهها للغناء.


وقالت هند عبد الحليم،  إنها بدأت مشوارها الفني بعروض على مسرح الدولة، ونالت جائزة أحسن ممثلة في المهرجان القومي للمسرح المصري عن مشاركتها في مسرحية أنتيجون، وكان عمرها أنذاك ٢٣ عاما، وهي مسرحية غنائية موسيقية.


وأشارت هند عبد الحليم، إلى أنها تحب كل الأدوار التي قدمتها في مشوارها، ولكن مشاركتها في مسلسل 
عوالم خفية مع عادل إمام كانت الأبرز، خاصة أن الدور  كان مختلفا، والعمل مع الزعيم كان خطيرا جدا، وهو حلم وتحقق.


وكشفت أيضا عن حبها الشديد لمسلسل حكايات بنات، وشخصية "جيدا"، التي رغم اختلافها عن شخصيتها إلا أن كواليس العمل كانت مميزة جدا.


وتحدثت هند عبد الحليم عن ميولها الفنية منذ الصغر، وأنها كانت تعزف على البيانو  وتحب أغنيات مثل انت عمري، وأجيال ورا أجيال.  وأنها تحب الغناء سواء باللغة العربية أو الإنجليزية، وقبل التمثيل كانت تغني في فرقة المصريين مع الموسيقار هاني شنودة.


كما كشفت هند عبد الحليم عن تعرضها للتنمر في صغرها كثيرا، وهي من أكثر الأمور التي تضايقها في حياتها، ولا تحب التنمر حتى على سبيل الفكاهة.

وعبرت عن رغبتها في خوض تجربة التمثيل بالخارج، موضحة: "أنا عاوزه أحط رجلي في هوليوود هطلع لو جالي دور صغير طبعا".


وقالت هند عبد الحليم في تصريحاتها لإنرجي، إن سعاد حسني هي الممثلة المفضلة لها، وفي الغناء تحب فيروز، ونجمها المفضل في هوليوود هو جوني ديب.

هند عبد الحليم احمد عبد الحليم نادي الزمالك شقيقه أحمد عبد الحليم عمه هند عبد الحليم

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