البنك الدولي يعلن تقديم 300 مليون دولار للأسر الفقيرة في لبنان

أعلن البنك الدولي ،اليوم الجمعة، عن الموافقة على تقديم 300 مليون دولار كدعم للأسر الفقيرة في لبنان.

وقال البنك الدولي إن مجلس المدراء التنفيذيين للمجموعة وافق على تقديم تمويل إضافي قيمته 300 مليون دولار لدعم الأسر الفقيرة في لبنان.





وأضاف البنك في بيان، أن التمويل، الذي وافق عليه المجلس،أمس يوم الخميس، للمشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي للاستجابة للأزمة وجائحة كورونا في لبنان، سيسمح بمواصلة وتوسيع نطاق تقديم التحويلات النقدية للأسر اللبنانية الفقيرة والأكثر احتياجاً.





وأضاف أن التمويل الجديد سيسهم أيضاً في "دعم تطوير نظام موحد لشبكات الأمان الاجتماعي يمكن من الاستجابة للصدمات الحالية والمستقبلية على نحو أفضل".