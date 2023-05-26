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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خبير أمن معلومات: الذكاء الاصطناعى اقتبس التفكير من الإنسان

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي

أكد المهندس أحمد طارق خبير أمن المعلومات، أن الذكاء الاصطناعي هو أن البشر جعل الآلة تفكر مثل الإنسان وتتعلم من تلقاء نفسها سواء بشكل إيجابي أو بشكل سلبي.

وقال "طارق" خلال مداخله هاتفية ببرنامج " ٨ الصبح " المذاع على فضائية " الدى إم سي" تقديم الإعلامية " هبة ماهر" إن الشكل السلبي لفكرة الذكاء الاصطناعى أن الآلة تتعلم ممن يقوله الإنسان ويولد من تلقاء نفسه  أفكار من هذه المعلومات، مضيفا أن هناك أنواع من ألات الذكاء الاصطناعى تسير على نفس مسار الإنسان وما يدخله من معلومات و بيانات، و هناك ألات تتصرف من تلقاء نفسها دون توجيه من الإنسان أو إدخال إي معلومات منه.

الذكاء الاصطناعي تعلم الشتائم من سلوكيات البشر على تويتر

وأوضح خبير أمن المعلومات، أن هناك شركة ما صنعت روبوت لمدة ٢٤ ساعة  فقط  بحساب على تويترفى عام ٢٠١٣ تحديدا، و بدأ هذا الروبوت يتعلم من البشر إلى أن تعلم العنصرية وإعداد الشتائم وتعلم من سلوكيات البشر واخطائهم وأصبح يقلدهم، وفي خلال ٢٤ ساعة تم إيقاف الروبوت نهائيا.

وعدد، المهندس أحمد طارق إيجابيات الذكاء الاصطناعى، فهو أفاد البشرية في مجال الطب والتعليم والزراعة والمحاماة، مضيفا أن ألات الذكاء الاصطناعى أقتبس الذكاء والتفكير من الإنسان، إلا إنه لم يأخذ منه المشاعر أو العاطفة.

وأكد، إنه بالفعل بدأت بعض الشركات بالتخلي عن الموظفين بسبب الذكاء الاصطناعي، ووظائف كثيرة بدأت تنتهي، ولكن أمام كل هذا سوف يتم إنشاء أكثر من ٣٠٠ وظيفة بسبب الذكاء الاصطناعي، وأنه بالفعل قام أحد أصحاب الشركات بتوليد ذكاء اصطناعي للبرمجة، مما جعله  يستغني عن جميع موظفين الشركة.

الذكاء الاصطناعي مجال الطب الذكاء الاصطناعى اقتبس الذكاء تعلم العنصرية موظفين الشركة

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