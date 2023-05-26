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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ويجز وسعد بقميص شفاف والهضبة يرتدي حلق.. موضة الفنانين في 2023

موضة الفنانين 2023
موضة الفنانين 2023

عادة ما يبحث المطربين على أحدث صيحات الموضة وارتدائها فى الحفلات الغنائية للفت الأنظار إليهم، خاصة وأن كانت هذه الموضة غريبة أو مثيرة للجدل كما فعل أحمد سعد مؤخرا فى حفله بالسعودية.

 

أحمد سعد قميص شفاف وحلق

أحمد سعد

وجمع أحمد سعد خلال حفلته الأخيرة التى أحياها مساء أمس بالسعودية حول أكثر الإطلالات المثيرة للجدل وهي ارتدائه لقميص شفاف وأيضا حلق، والذى جعله يتعرض لانتقادات كثيرة بسبب هذه الإطلالة.

وبالرغم من الانتقادات التى تعرض لها النجم أحمد سعد بعد تداول إطلالته عبر صفحات السوشيال ميديا إلا أن هذه الانتقادات لم يتأثر بها ولم يعلق عليها حتى الآن.

 

ويجز بملابس نسائية 

وسبق أحمد سعد فى مثل هذه الإطلالات الغريبة مطرب الراب ويجز والذى دائما ما يعتمد الكثير من الإطلالات المختلفة والمثيرة للجدل وكان أخرها فى حفلته التى أحياها مع المطربة الكبيرة أنغام فى السعودية تحت عنوان ليلة صوت مصر.

وتعرض ويجز وقتها لانتقادات لاذعة بعد ظهوره بهذه الإطلالة قبل حفلته مع أنغام وقام ويجز بتجاهل تلك الانتقادات.

ويجز



 

عمرو سعد يفاجىء الجمهور

وأيضا من الفنانين الذين فاجئوا جمهوره بإطلالات غريبة الفنان عمرو سعد والذى طرح صورة له مؤخرا، وهو يرتدي قميص شفاف، يشبه القميص الذى ارتداه شقيقه فى حفلته أمس.

وبعد طرح عمرو سعد هذه الإطلاله تصدر محركات البحث، حيث قام عدد كبير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي بانتقاده.

 

عمرو سعد

محمد رمضان بدون ملابس

أما الفنان محمد رمضان فدائما منذ بداية قيامه بإحياء الحفلات وهو يثير الجدل بإطلالته الغريبة، وأكد محمد رمضان أن هذه الإطلالات جزء من الشو الذى يقدمه على المسرح لذلك يبحث عن كل ما هو جديد فى الموضة لتقديمها.

لذلك فيظهر محمد رمضان فى حفلاته بأكثر من إطلالة غريبة سواء كانت قميص شفاف أو غير ذلك ووصل الأمر مع محمد رمضان فى إحدى الحفلات أنه ظهر بدون قميص سواء كان شفاف أو غير ذلك.

 

محمد رمضان

حلق عمرو دياب 

أما الفنان عمرو دياب على الرغم من كونه محافظا على إطلالته ودائما لا يثير الجدل بملابسه إلا أنه فاجىء جمهوره منذ فترة بارتدائه “حلق” وهو ما اعتبره الكثيرين ، إطلالة غير موفقة لكونه واحد من أهم مطربين مصر والوطن العربي.

حلق عمرو دياب 
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