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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قميص شبك وعقد لولي.. أحمد سعد وشقيقه يثيران الجدل عبر السوشيال ميديا

أحمد سعد في السعودية
أحمد سعد في السعودية

سخر جمهور مواقع التواصل الاجتماعي، من ملابس الفنان أحمد سعد في حفله بالسعودية مساء الخميس، بعدما ارتدى قميص نسائي من الشبك، على طريقة ويجز في حفلاته سابقا. 

 

وقبلها بساعات ظهر شقيقه عمرو سعد على مواقع التواصل الاجتماعي بقميص نسائي شباب، وعقد من اللولي، ما دفع رواد السوشيال ميديا إلى السخرية منهما والتساؤل عن سبب هذه الإطلالات الأنسوية للشقيقين. 

 

 

حرص الفنان عمرو سعد على الصعود إلى مسرح حفل شقيقه أحمد سعد بجدة مساء الخميس، وتقديم دويتو جديد معه باسم “أنا جاي معاك يا محما”، بمشاركة فرقة استعراضية. 

 

وغنى عمرو سعد برفقة أحمد سعد، بعدما ظهر الأخير على المسرح بملابس تسببت في حالة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما ارتدى الممثل الشهير نظارة شمس على المسرح. 

 

لمشاهدة الفيديو من هنا

 

 

 

لمشاهدة الفيديو من هنا

 

تذاكر الحفل التى طرحت مؤخرا طرحت بأربع فئات مختلفة الأولى بـ450 ريال سعودي أي ما يقارب الـ4000 جنيه أما الفئة الثانية بـ200 ريال أى ما يقارب الـ1700 جنيه والفئة الثالثة طرحت بـ150 ريال أى ما يوازي 1300جنيه.



فيما طرحت تذاكر الفئة الرابعة بـ100 ريال والتى توازي بالعملة المصرية ما يقرب من 850 جنيها.

 

 

ويشارك الفنان أحمد سعد  في أضخم احتفالية تقام في الأردن بمناسبة عقد قران ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، على رجوة خالد آل سيف.
 

ويعد أحمد سعد هو الفنان المصري الثاني الذى من المقرر ان يشارك فى تلك الاحتفالية الضخمة ، بعدما أعلن الفنان تامر حسني عن مشاركته فى هذا الحفل الضخم.
 

أحمد سعد عمرو سعد رواد السوشيال ميديا ولي العهد مواقع التواصل الاجتماعي

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