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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أقوى الأغنيات | محمد فؤاد وأحمد سعد يتألقان في موسم جدة ..الليلة

أحمد سعد ومحمد فؤاد
أحمد سعد ومحمد فؤاد

في سهرة خاصة ومميزة، تنقل شاشة "MBC مصر، في تمام الثامنة مساءً "الليلة" على الهواء من مدينة جدة الحفل الذي يُقام ضمن فعاليات موسم حفلات جدة ويُحيه النجمان محمد فؤاد وأحمد سعد.
 

وسيقدم النُجمان خلال الحفل مُختارات من أبرز الأغاني والأعمال الموسيقية التي قدماها خلال مشوارهم الفني والتي إرتبط بها الجمهور المصري والعربي.
 

تُعرض سهرة "محمد فؤاد وأحمد سعد ضمن حفلات موسم جدة" على " MBC مصر" الخميس 25 مايو 2023 الساعة 8:00 مساءً.

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ويشارك الفنان أحمد سعد  في أضخم احتفالية تقام في الأردن بمناسبة عقد قران ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، على رجوة خالد السيف.
 

ويعد أحمد سعد هو الفنان المصري الثاني الذى من المقرر ان يشارك فى تلك الاحتفالية الضخمة ، بعدما أعلن الفنان تامر حسني عن مشاركته فى هذا الحفل الضخم.
 

ومن المقرر ان تبدأ الاحتفالية بمشاركة كل من الفنانين المصريين تامر حسني وأحمد سعد  فى الساعة الثامنة مساء يوم الاثنين 29 مايو الجارى بستاد عمان الدولي في المدينة الرياضية، والحفل متاح لجميع أفراد الشعب الأردني وكافة الجنسيات العربية المقيمة بالمملكة الأردنية الهاشمية لذا يعد الأضخم على الإطلاق فى العالم.

أحمد سعد ومحمد فؤاد
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