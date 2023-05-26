عشان محدش يضحك عليك.. كيفية اختيار الأضحية السليمة

يسعي الكثير من المواطنين خلال الفترة المقبلة إلي شراء الأضحية وعليه هناك مجموعة من السمات التي يجب توافرها فى الأضحية عند اختيارها.

كيفية اختيار الأضحية السليمة



يلزم علي المواطنين الراغبين في شراء الأضحية الإنتباه لمجموعة من المعايير والتي تتضمن مايلي :-

- عليك فحص الأضحية بدنيًا لا يعيبها أى شيء أو كسور، أو أمراض جلدية وتكون تتحرك بشكل طبيعى وتأكل بشكل جيد.

- اختيار الخروف والماعز الذى يأكل علف، وليس الخراف التى يتم تربيتها من خلال أكل "القمامة".

- يكون العمر الجيد للأضحية عامين ويتم تحديده من خلال فتح فم الأضحية، ومشاهدها أسنانها، إذا وجدت سنتين في حجم بعض يشير ذلك إلى أن عمرها عام، وإذا وجدت 4 أسنان شبه بعض فهو يدل على أن عمرها عامين.



أنواع الأضحية



- خراف بلدي وعسافى، وسناوى، والرحمانى

- يميل معظم المواطنين لشراء الخراف البلدي لجودة لحمتها، وتزن لحم أكثر

- الخراف العسافى لديها "لية" صغيرة، وتزن لحم

- الخراف الرحمانى يتميز بـ"لية" كبيرة، يزن لحم بشكل أكبر

- الخراف السناوى يتواجد أكثر فى محافظة الإسماعيلية ويميزها "الية" الصغيرة ويكون لحمها أحمر، ولا يوجد بها دهون.

شروط اختيار الأضحية السليمة

- عدم شراء الخروف من الباعة الجائلين فقط والاعتماد علي الأماكن المعدة لبيع الخراف مثل شوادر الجمعيات الاستهلاكية أو مراكز البيع التابعة لوزارة الزراعة أو الشوادر المخصصة للقطاع الخاص أو المحليات أو جزارك الخاص.

- ضرورة القيام بفحص الخروف فحصًا ظاهريًا، وذلك للتأكد من عدم وجود قطع بالأذن أو الذيل أو عوراء أو عرجاء أو ما شابه ذلك أو وجود جرح بالجسم أو طفيليات بالفروة.

- يجب اختيار الأضحية نشيطة الحركة وتجنب الخامل، فضلا عن تجنب الراقد ويلاحظ أثناء حركة الخروف أن قوائمه سليمة ولا يوجد عرج ظاهر.

- ضرورة الانتباه إلى عدم وجود إفرازات ظاهرة من الفم أو الأنف.

- ضرورة فحص العينان بحيث تكون لامعة وملتحمة العين وردية اللون وتكون العين نظيفة وليس بها إفرازات أو احمرار.

-كما يلزم فحص الصوف بحيث يكون ناعم الملمس ونظيف ومتماسك لا يمكن نزعه بسهولة وان يغطى البدن بالكامل ولا توجد به بثور أو قروح جلدية.

- وعليك أيضا القيام بفحص اسنان الخروف اللبنية، ويفضل أن يكون السن حتى استبدال زوج واحد من الأسنان الدائمة.

محددات اختيار الأضحية

- كما يلزم خلال فحص الخروف الضغط علي جانبى البطن لمعرفة امتلاء الكرش من عدمه «الامتلاء غير الطبيعى يكون غش بالملح».

- ضرورة معرفة حجم اللحم بالخروف عن طريق وضع كف اليد ومحاولة الإمساك بعظام الظهر.

-فحص «المنطقة القطنية»، ومعرفة مدى امتلائها باللحم بالنسبة للعظم وكذلك فحص الفخذ وتقدير حجم اللحم.