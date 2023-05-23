دار الإفتاء: يجوز الأضحية بالبهيمة صغيرة السن ذات اللحم الكثير

قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن الأضحية هي شعيرة نتقرب بها إلى الله ولها أحكام.

وأضاف أمين الفتوى، في رده على حكم الاشتراك في الأضحية وكيفية اختيارها، أن الفقهاء اشترطوا في الأضحية أن تكون قد بلغت أوفى اللحم أو تصل إلى سن معين، فمن الماعز أن تكون دخلت في العام الثاني، وفي الأبقار والجاموس فتكون قد بلغت العام الثاني وأنهته.

وأشار إلى أن العجل الذي لم يبلغ السن المناسب ولكنه بلغ أوفى اللحم ، فيجوز التضحية به ولو لم يبلغ السنتين من عمره، وحدد في وفرة اللحم ألا يقل عن 350 كيلو ، ومثل ذلك يقال في الإبل، فحد التضحية بها أن تكون قد وصلت إلى 5 سنوات، ولو كان به وفرة اللحم فيجوز التضحية به لو كان وزنه 350 كيلو.

وذكر أن الجمل والبقرة والجاموس، يجوز التضحية بهم في نظام الاشتراك بحد أقصى سبعة أفراد ، ولكن لا يجوز الاشتراك في الخروف أو الماعز، وسبع البقرة أو سبع الجمل لا يجوز فيه كذلك الاشتراك.