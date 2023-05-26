الأهلي يستهدف صفقة مغربية مقابل مليون دولار.. تفاصيل

أكد تقرير صحفي، اهتمام النادي الأهلي بالتعاقد مع حمزة الهنوري، مهاجم فريق الفتح المغربي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وذكر موقع "مارس إكسبريس" المغربي، أن الأهلي يرغب في ضم حمزة الهنوري لدعم هجوم الفريق في الموسم الجديد.



وأضاف أن قيمة صفقة انتقال حمزة الهنوري إلى الأهلي قد تبلغ مليون دولار.



الأهلي يوجه طلائع الجيش:



في سياق آخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة طلائع الجيش، اليوم الجمعة، في تمام الثامنة، على استاد الكلية الحربية، في اللقاء المؤجل من الجولة 22 بمسابقة الدوري المصري الممتاز.



ويتصدر الأهلي ترتيب مسابقة الدوري المصري برصيد 56 نقطة مع تبقى 7 مباريات مؤجلة له، ومتقدما بنقطة وحيدة عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

في المقابل، يتواجد طلائع الجيش في المركز الـ 17 برصيد 26 نقطة.