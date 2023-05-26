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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

‎ القومي للترجمة يطلق النسخة الثانية من مسابقة كشاف المترجمين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يطلق المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي النسخة الثانية من مسابقة كشاف المترجمين بهدف ترجمة أعمال من الثقافة الأفريقية عن اللغتين الإنجليزية والفرنسية واللغات الأفريقية.

 

وتتمثل شروط المشاركة في المسابقة في أن تكون الترجمة عن اللغة الأصلية مباشرة، ألا يكون العمل المقدم للمسابقة قد سبق ترجمته، أن تُختار عينة الترجمة المقدمة في حدود ألف كلمة مصدرها نص لمؤلف إفريقي كتب باللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو إحدى اللغات الأفريقية ويتم إهداء الفائزين في المرحلة الأولى مجموعة من إصدارات المركز، علمًا بأن المركز سوف يقوم بعمل تصفيات لاحقة لاختيار المترجمين الفائزين في المرحلة النهائية للمشاركة في ترجمة إصدارات المركز.

يأتي ذلك في إطار اهتمام المركز القومي للترجمة بنقل الأعمال الإبداعية الأفريقية وترجمتها، وبالتزامن مع احتفالات المركز  باليوم العالمي لقارة أفريقيا.

ويرسل المتسابق عبر البريد الإلكتروني " [email protected] nct.gov.eg" عينة الترجمة بصيغة ملف (ورد) ونسخة من النص الأصلي مع سيرة ذاتية تتضمن بيانات التواصل.

‎ويفتح باب التقدم بالنصوص المترجمة للمركز في الفترة من  1 يونيو حتى 15 يونيو.

المركز القومي للترجمة الأعمال الإبداعية الأفريقية اليوم العالمي لقارة أفريقيا الدكتورة كرمة سامي مسابقة كشاف المترجمين

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