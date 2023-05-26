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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خريطة الشواطئ المجانية في مصر.. اتفسح على قد الإيد

شواطئ
شواطئ

مع بداية فصل الصيف يسعي الكثير من المواطنين إلى السفر والتجهيز من أجل معرفة الشواطئ المجانية فى مصر والتي من بينها شواطئ الإسكندرية التي يطلق عليها عروس البحر المتوسط.

 

شواطئ مجانية بالإسكندرية

وتعد الإسكندرية واجهة الكثير من المواطنين فى فصل الصيف حيث الهدوء والاسترخاء حيث يتجه لها  سنويًا آلاف المصيفين من كل حدب وصوب، للاستمتاع بطقسها وشواطئها.

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وتقسم شواطئ الإسكندرية ما بين شواطئ مجانية وأخري عامة وسياحية وأيضا مميزة، وتتيح الإدارة شاطئين مجانًا أمام المصيفين والرواد من أهالي المدينة، مع الحصول على شمسية وكرسي، مع إمكانية استخدام دورات المياه ووحدات خلع الملابس مجانًا، وهما شاطئ المندرة المجاني، وسيد درويش «الأنفوشي».

وفيما يخص الشواطئ العامة فى الإسكندرية والتي يتم اتاحتها بأسعار رمزية مقابل مقابل الحصول على كرسي وشمسية لكل 4 أفراد، واستخدام دورات المياه ووحدات خلع الملابس.

ويمكن للراغبين فى الحصول على عدد إضافي من الكراسي  بعد دفع رسوم قدرها جنيه، والشمسية الإضافية بسعر 3 جنيهات وتشمل الشواطئ العامة ميامي العام، السرايا العام، جليم العام، المكس العام، شهر العسل العام، والهانوفيل العام.

 

شواطئ مجانية للراغبين فى مصيف


وهناك مدن ساحلية أخري تضم مجموعة من الشواطئ المجانية والاخيري التي يمكن دفع أسعار رمزية لها والتي تكون مجهزة وبها خدمات متنوعه من بينها وجود كافيهات ومطاعم ومنقذين وتجهيز أماكن تغيير الملابس، والعمل على تنقية وتنظيف الشواطئ.

 

شواطئ مطروح المجانية

وتضم مدينة مطروح شواطئ مجانية والتي يمن للزائرين قضاء وقت ممتع بها مثل شواطئ الليدو والباسنت وشاطئ النخيل 1 والنخيل 2 وشاطئ الفيروز، ومينا حشيش وشاطئ علم الروم والرميلة، وشاطئ كليوباترا، وأم الرخم والأبيض العام، وشاطئ زمردة الأبيض.

 

شواطئ مجانية في مدينة الغردقة


ويمكن للراغبين فى قضاء المصيف فى الغردقة فهناك ثلاث شواطئ يمكن الاستماع بقضاء الوقت فيها والتي تشمل شاطئ العائلات وشاطئ العائلات 1 وشاطئ العائلات 2.

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فيما تتضمن العين السخنة مجموعة من الشواطئ التى تكون فى متناول الجميع والتي من بينها شواطئ السماد والزهور وواحد مينا والبترول.

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