عاجل
الحق اشتريه.. عرض مذهل على جوال شاومي ريدمي نوت 12 برو توك شو.. أسعار الذهب ودرجات الحرارة اليوم.. وسفير الاتحاد الأوروبي: قناة السويس لديها الكثير من القدرات الاستثمارية خطة للاستفادة من القطن المصرى لتطوير الصناعة.. نواب: صعوبة التسويق أبرز التحديات أمام الفلاحين.. وتفعيل الزراعة التعاقدية محفز لتحسين المناخ الاستثمارى نشرة المرأة والصحة| حسام موافي يحذر من تناول نوع شوربة شهير .. وترند خطير ينتشر بين الفتيات على التيك توك فولفو EX30 الكروس أوفر الكهربائية بـ مليو ونص| تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

أمطار في الصيف.. تحذير جديد من الأرصاد لسكان هذه المحافظات

صدى البلد

قدمت مذيعة “صدى البلد”، إيمان عبد اللطيف، تغطية خاصة، عن تحذير هيئة الأرصاد من حالة الطقس في الساعات المقبلة. 

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن اليوم تستمر درجات الحرارة في الارتفاع بسبب تأثرنا بالكتل الهوائية القادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية، والتي تؤدي لارتفاع درجات الحرارة والعظمى اليوم على القاهرة الكبرى ستكون 33 درجة مئوية وجنوب البلاد ستصل لـ 42 درجة مئوية.

شاهد الفيديو:

وأضافت منار غانم ، خلال مداخلة هاتفية على قناة مصر الأولى في برنامج صباح الخير يا مصر، أن الطقس سيكون حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشديد الحرارة على شمال وجنوب البلاد؛ مضيفة أن مع غياب أشعة الشمس ستنخفض درجات الحرارة وخاصة ساعات الليل المتأخر حتى الصباح الباكر.

وتابعت أن محافظات البحر المتوسط ستكون الأجواء مائلة للبرودة خلال فترات الليل مع نشاط الرياح والذي يساعد على الشعور بالأجواء الربيعية خلال المساء؛ مشيرة إلى أن هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على فترات متقطعة من اليوم في بعض المناطق بسلاسل الجبال بسيناء ومناطق بالبحر الأحمر والمناطق الشمالية وجنوب البلاد.

شاهد الفيديو:

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه دفعة واحدة|هزة قوية تضرب الذهب بعد قرار الحكومة وعيار21 الآن مفاجأة

خماسي أهلاوي يقترب من الرحيل.. قائمة لاعبي القلعة الحمراء المغادرين نهاية الموسم بفرمان كولر

قناة مجانية تذيع نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد

6 جنيهات مرة واحدة|الدولار يتلقى ضربة قوية بالسوق السوداء بعد قرار البنك المركزي

جوزها بيرميها.. عجوز الجيزة: موافقتش نمارس الحرام خلصت عليها

موقع صدى البلد يقاطع جنازة وعزاء خالة رانيا فريد شوقي

بفرمان من الكاف.. نادي الزمالك مهدد بالغياب عن دوري أبطال إفريقيا

من 1000 لـ5 آلاف.. عقوبة مالية تنتظر مروجي شائعة تحصيل الصحة أموالا من المواطنين

موضوعات متعلقة

خناقاتي مع حسام كل يوم.. شيرين عبد الوهاب تكشف أسرارا جديدة

عودة مرعبة.. الباحث الهولندي يُحذر: ذروة الأنشطة الزلزالية في هذا الموعد

أسعار الذهب والدولار اليوم في الأسواق

فرمه باللودر .. تفاصيل مؤلمة في حادث دهس سائق لمهندس

كيلو اللحمة بـ 250 جنيها في هذه الأماكن.. تفاصيل

ترشيحاتنا

نقل البرلمان توصي بعقد اجتماع تنسيقي بين الوزرات المرتبط نشاطها بنهر النيل

الزمالك اليوم| مخطط اعتزال شيكابالا.. حقيقة رحيل أوسوريو.. وعودة رباعي الأبيض المصابين

أخبار الأهلي.. لعنة الإصابات تضرب الحراس ورحيل 5 نجوم وهداف أفريقيا يقترب

وزير المالية القطري: نتطلع لزيادة الاستثمار بمجالات الاتصالات والتصنيع في مصر

الحوار الوطني يستعرض أبرز الجلسات النقاشية للمحور الاقتصادي

مستقبل أوسوريو في الزمالك مهدد ومرهون بنتيجة مباراته مع طلائع الجيش بالدوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة| حسام موافي يحذر من تناول نوع شوربة شهير .. وترند خطير ينتشر بين الفتيات على التيك توك

عاملها كالشنطة.. أب يثير الجدل بسبب موقف مع ابنته |فيديو

تتخطى حاجز الـ40 درجة.. تحذير من هيئة الأرصاد للمواطنين عن حالة الطقس

سكارليت جوهانسون تتألق فى جلسة تصوير فيلمها instant بمهرجان كان

فيديو

أمطار في الصيف.. تحذير جديد من الأرصاد لسكان هذه المحافظات

وباء جديد ينتشر قريبا في العالم.. ماذا يحدث؟!

25 ألف جنيه| للمطلقات.. طريقة الحصول على معاش وتعويضات؟

شاهد.. آخر مستجدات سعر الذهب والدولار محليا وعالميا اليوم الأربعاء | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ