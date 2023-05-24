أمطار في الصيف.. تحذير جديد من الأرصاد لسكان هذه المحافظات

قدمت مذيعة “صدى البلد”، إيمان عبد اللطيف، تغطية خاصة، عن تحذير هيئة الأرصاد من حالة الطقس في الساعات المقبلة.

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن اليوم تستمر درجات الحرارة في الارتفاع بسبب تأثرنا بالكتل الهوائية القادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية، والتي تؤدي لارتفاع درجات الحرارة والعظمى اليوم على القاهرة الكبرى ستكون 33 درجة مئوية وجنوب البلاد ستصل لـ 42 درجة مئوية.

شاهد الفيديو:

وأضافت منار غانم ، خلال مداخلة هاتفية على قناة مصر الأولى في برنامج صباح الخير يا مصر، أن الطقس سيكون حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشديد الحرارة على شمال وجنوب البلاد؛ مضيفة أن مع غياب أشعة الشمس ستنخفض درجات الحرارة وخاصة ساعات الليل المتأخر حتى الصباح الباكر.

وتابعت أن محافظات البحر المتوسط ستكون الأجواء مائلة للبرودة خلال فترات الليل مع نشاط الرياح والذي يساعد على الشعور بالأجواء الربيعية خلال المساء؛ مشيرة إلى أن هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على فترات متقطعة من اليوم في بعض المناطق بسلاسل الجبال بسيناء ومناطق بالبحر الأحمر والمناطق الشمالية وجنوب البلاد.