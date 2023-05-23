خلطة أعشاب تحمي من برد الصيف.. كلها موجودة في البيت

برد الصيف من أكثر المشكلات الصحية المزعجة لجميع أفراد الأسرة فهى تصيب الكبار والصغار ويسبب تعب شديد وإرهاق أكثر من الشائع فى فصل الشتاء.

وفى ظل التقلبات الجوية المنتشرة خلال هذا العام تزداد حالات الإصابة بما يسمى بـ برد الصيف .. فهل توجد طريقة للسيطرة عليه.

ذكر موقع stylecraze أن هناك خلطة أعشاب تساعد فى الوقاية من برد الصيف بل وتساهم فى علاجه بشكل سريع.

مكونات وصفة علاج برد الصيف

1/4 كوب بذور كزبرة

1/4 كوب بذور الحلبة

1/2 ملعقة كبيرة بذور كمون

1/2 ملعقة طعام من بذور الشمر

1 كوب ماء

1 ملعقة صغيرة عسل



خليط كمون وشمر وحلبة

طريقة عمل وصفة علاج برد الصيف



حمصي جميع الأعشاب الجافة معًا ثم اغلي الماء وأضيفي إليه ملعقة ونصف ملعقة كبيرة من خليط الأعشاب المحمص.

سخنيه على نار منخفضة لبضع دقائق حتى يغلي قليلا ثم صفي مشروب علاج برد الصيف

أضفي العسل إليه واخلطيه جيداً ثم اشربي هذه الخلطة وهى دافئة.