عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سوريا ضيف شرف الدورة الثانية من مهرجان جربة للسينما العربية بتونس

صدى البلد

أعلنت الدكتورة عبلة الأسود المدير العام لـمهرجان " جربة للسينما العربية " عن اختيار السينما السورية لتكون ضيف شرف الدورة الثانية من المهرجان، والذي مقررا انطلاقه يوم 18 يونيو وحتى 24 من نفس الشهر تحت شعار «بالسينما نرتقي ونلتقي»، وبرئاسة شرفية للفنانة التونسية القديرة مني نور الدين .

وقالت د. عبلة الأسود المدير العام للمهرجان بأن اختيار التكريم والاحتفاء بالسينما السورية ونجومها جاء تزامنا مع إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين ، وإعادة فتح السفارة التونسية في دمشق بما يؤسّس لمستقبل مشترك بين البلدين في المجالات الاقتصادية والثقافية والفنية، واختيار السينما السورية كضيف شرف في المهرجان في الدورة المقبلة سيكون له برنامجا خاصا يشمل عرض أفلام وندوات وتكريمات لنجوم وصناع السينما السورية ومنهم النجمتان سلاف فواخرجي وسوزان نجم الدين والنجم عابد فهد وآخرين .

جدير بالذكر أن السينما السورية من أوائل الحركات السينمائية في المنطقة العربية حيث كانت المحاولات الأولى للإنتاج السينمائي في سوريا قد بدأت في مطلع القرن العشرين، وعرفت سوريا السينما في عام 1908 بعروض سينمائية في مدينة حلب وفي عام 1912 في مدينة دمشق وكان لهذا الفن الراقي القادم من دول أوروبا هو الوسيلة الأكثر تعبيرا عن واقع ومجريات الحياة والأحداث، وتجمع عدد من الشباب السوري المتحمس للسينما في منتصف عشرينات القرن العشرين وعملوا لأيجاد صناعة سينمائية في سوريا وفي عام 1927 تم البدء بتصوير أول فيلم سينمائي سوري .

مهرجان جربة للسينما العربية أسسته وتنظمه جمعية «ثقافة بلا حدود» برئاسة المحامية آثار الماقوري، وخلال دورته الأولى تم تكريم المخرج خيري بشارة والنجمة إلهام شاهين والفنان حمادة هلال والفنانة بشرى والمخرج أحمد نور، ومن المقرر انطلاق الدورة الثانية للمهرجان من يوم 18 يونيو إلى 24 يونيو 2023 في جزيرة «جربة» السياحية بجنوب مدينة تونس تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية، والمؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية، ووزارة السياحة وولاية مدنين، والراعي الرسمي للخطوط الجوية التونسية الراعي الرسمي للمهرجان.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه تاني|زلزال يضرب أسعار الذهب الآن بعد قرار الحكومة والبنك المركزي

أول ردة فعل من كهربا عقب قرار رحيله بنهاية الموسم

ألفاظ خارجة .. تفاصيل صادمة في خناقة لقجع مع رئيس الكاف

خطأ كبير.. ساموزين ينتقد مروان خوري ويتهمه بسرقة لحن أغنيته.. فيديو

خسر 7 جنيهات|الدولار يهتز بقوة في السوق السوداء وهذا سعره الآن بالبنوك

شبه فستان رانيا يوسف.. سخرية من أحمد سعد بسبب ملابسه وارتدائه حلق

بعين صناعية| تفاصيل خطوبة البلوجر سارة محمد والصور الأولى لـ "قراية الفاتحة"

الدور على الحديد.. تراجع تاريخي في أسعار الذهب.. ماذا يحدث الفترة القادمة؟

ترشيحاتنا

نجم الزمالك يوقع لنادي بيراميدز

توقف المطارات والقطارات بعد زلزال عنيف في اليابان

ردد أفضل صيغة في الصلاة على النبي .. تنحل بها العقد وتنفك بها الكروب

حصاد الأسبوع .. ماذا أنجزت وزارة التعليم خلال 7 أيام ؟

الصحة العالمية: مصر استطاعت السيطرة على مرض شلل الأطفال والقضاء عليه تماما

أدت رسالتها.. تفاعل كبير مع مبادرة الأوقاف لـ الصلاة على النبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق.. سعر صادم لصندل نادين نسيب نجيم في باريس

تتخطى الربع مليون.. سعر إطلالة هيفاء وهبي في باريس تثير الجدل

نشرة المرأة والصحة.. أبراج تشعر بالغيرة من إنجازات الشركاء وسعر قميص أحمد سعد الشفاف

احترس.. شرب الشاي بالحليب على الريق يصيبك بمشاكل صحية

فيديو

مشروع جنة الله على الأرض.. الحبتور والعبار متفائلين بشأن الاقتصاد المصري

قصة حب دينا الشربيني .. ومتى تنفذ وصية والدها | فيديو جراف

فيديوجراف..الأرض تستقبل أول رسالة من الفضائيين

عاكسوا مراته .. تفاصيل مثيرة لمشاجرة إمام عاشور بالشيخ زايد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

اﻟﻤﺰﻳﺪ