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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قبل انطلاقها غدا.. ننشر جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2023 لكل التخصصات

جدول امتحانات الدبلومات
جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2023

جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2023 .. ينشر موقع صدى البلد جدول امتحانات الدبلومات الفنية  في نسخة بصيغة PDF لتكون متاحة أمام طلاب الدبلومات الفنية 2023 الذين يستعدون لبدء الامتحانات صباح غد السبت

وأكد جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2023 ، أنه من المقرر أن تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية 2023 يوم 27 مايو 2023

وتبدأ امتحانات كل مادة في جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2023 من الساعة التاسعة صباحا .

وأوضح جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2023 أن امتحانات الدبلومات الفنية 2023 سوف تستمر خلال أيام العطلات الرسمية ، إذا ما اعترضت سيرها فيما عدا أيام الجمعة .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : يكون توزيع المواد الدراسية على أيام امتحانات الدبلومات الفنية 2023 وفقا للجدول الخاص بكل شهادة

ويبلغ اجمالي عدد الطلاب المقرر أن يخوضوا امتحانات الدبلومات الفنية 2023 ، عدد 760 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية ، ويشارك في أعمال امتحانات الدبلومات الفنية (184204) عضو داخل كافة لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية (مراقبين – ممتحنين – ملاحظين – إداريين ... إلخ)

ويتم تأدية امتحانات الدبلومات الفنية 2023 التحريرية بكافة النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) ، وتشمل كافة أنظمة التقدم (نظام السنوات الثلاث – إعداد مهني – نظام السنوات الخمس – تعليم وتدريب مزدوج – تكنولوجيا تطبيقية) 

وتم تجهيز (2550) لجنة على مستوى كافة محافظات الجمهورية لإستقبال الطلاب لأداء امتحانات الدبلومات الفنية 2023 التحريرية ، بالاضافة لـ تجهيز 700 استراحة لمعلمي التعليم الفني المشاركين في  امتحانات الدبلومات الفنية 2023 

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