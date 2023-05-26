عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مقالات

د. أيمن يوسف يكتب: التشابك العصبي للأخلاق

د. أيمن يوسف
د. أيمن يوسف

طغت نتائج علم الدراسات العصبية المعرفية Cognitive Neuroscience على أغلب حقول علم الفلسفة والفكر والمنطق والتربية كتيار ثوري في مناهج البحث في العلوم الإنسانية، نظرا للنتائج الضخمة التي أوردها هذا العلم في ربط علم وظائف الأعضاء (المتمثل هنا في الدماغ) وبين تفسير السلوك والتوجهات والانماط الفردية والجماعية، بل وفي تفسير الركائز الحضارية للمناطق الجغرافية التي تميز حضارة عن حضارة أخرى.

ولم يعد متصورا تفسير "الأخلاق" وتعديلها بعيدا عن معرفة طبيعة المشابك العصبية التي يكونها الدماغ من اجل التحلي بقيمة أخلاقية معينة أو التخلص من أخرى، فالدماغ في عمله يتميز بتشكيل مليارات من المشابك العصبية عبر التشابك العصبي المستمر بين خلية عصبية وأخرى من أجل تنفيذ وظائف فسيولوجية او سيكولوجية يحتاجها الفرد تنقل الأوامر بين الخلايا العصبية المختلفة، وتشكل الموصلات العصبية طبيعة هذا التشابك وفقا للوظيفة المرجوه سواء كانت وظيفة حركية او حسية او ذهنية، هذا النمودج المبسط يمكننا تطبيقه أيضا على السمات الأخلاقية التي قد يمتلكها فرد ويفتقدها شخص اخر، وذلك وفقا لطبيعة المشابك العصبية التي يستطيع ان يشكلها دماغ فرد لصفة أخلاقية معينة ولا يستطيع تشكيلها فرد آخر، ويتدخل في ذلك نشاط المعدلات العصبية التي يلعب وجودها وشكل نشاطها الدور الرئيسي في تشكيل هذه المشابك التي تحمل تلك السمات الأخلاقية، ويدعم نشاطها أيضا سلسلة المواد البنائية والجينية التي توفر المواد الايضية والتمثيل الغذائي لذلك.

إن الحرص على تكوين كائنات أكثر أخلاقية لا يتوقف فقط على النموذج المعرفي/ التفاعلي القائم على أبجديات الثقافة والموروث والنشأة ومصالح الجماعة الإنسانية من اجل الاستمرار وحفظ النوع والتواصل بين الافراد وحماية المجتمعات، بل يتوقف أيضا في حقيقته على نمط وجودة تكوين المشابك العصبية وتوفر عناصر بنائية في الاستقلاب والتمثيل الغذائي والهرموني وأوامر الحمض النووي السليمة والمنضبطة التي تنحي التحورات الجينية وترسل أوامر أكثر انضباطا في تشكيل الوعي الوجودي والإنساني والمجتمعي وفي تشكيل "الأخلاق"

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه تاني|زلزال يضرب أسعار الذهب الآن بعد قرار الحكومة والبنك المركزي

أول ردة فعل من كهربا عقب قرار رحيله بنهاية الموسم

طارق السيد يلمح لـ توقيع نجم الزمالك لنادي بيراميدز

ألفاظ خارجة .. تفاصيل صادمة في خناقة لقجع مع رئيس الكاف

خسر 7 جنيهات|الدولار يهتز بقوة في السوق السوداء وهذا سعره الآن بالبنوك

شبه فستان رانيا يوسف.. سخرية من أحمد سعد بسبب ملابسه وارتدائه حلق

من النهاردة هتاكل بروتين| طرح لحوم حية بـ 195 جنيها والبلدي بـ 220.. اشتريها من هنا

موعد عيد الأضحى 2023 في مصر وأيام الإجازة

موضوعات متعلقة

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

ترشيحاتنا

مش في عُرف الكورة| عضو مجلس الزمالك السابق يوجّه رسالة لـ مرتضى منصور

130 ألف جنيه | 5 سيارات مستعملة بأسعار مغرية .. صور

أتوبيسات للربط بين محطات القطار الكهربائي الخفيف LRT ومدن شرق القاهرة.. صور

وزير المالية يرصد مكافأة للمبلغين عن التهرّب الضريبي

بشرى بشأن الذهب والدولار .. حل وشيك لأزمة سقف الديون الأمريكية

خطيب المسجد الحرام: الزواج علاقة شرعية تجلب لك بـ4 أرزاق دنيوية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بأكثر من 100 ألف جنيه..سعر غير متوقع لفستان ريا أبي راشد الفوشيا

3 تمارين تنفس يومية تساعد على خفض ضغط الدم

طريقة عمل كب كيك في البيت.. أرخص من الجاهز

لن تصدق.. سعر صادم لصندل نادين نسيب نجيم في باريس

فيديو

العالم الهولندي يحذر من وقوع زلزال جديد مدمر.. تفاصيل/ فيديو جراف

مشروع جنة الله على الأرض.. الحبتور والعبار متفائلين بشأن الاقتصاد المصري

قصة حب دينا الشربيني .. ومتى تنفذ وصية والدها | فيديو جراف

فيديوجراف..الأرض تستقبل أول رسالة من الفضائيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: التشابك العصبي للأخلاق

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ