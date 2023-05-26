دعاء يوم الجمعة للأهل.. التقرب إلى الله بقراءة القرآن

دعاء يوم الجمعة للأهل، يعد الدعاء للأهل سواء الأخ أو الأقارب من الأمور التي حث عليها الشرع الشريف، ويستحب للمسلم أن يدعو لأخيه المسلم بظهرالغيب فهي من الدعوات المستجابة، ولم يرد نصا دعاء يوم الجمعة للأهل ولكن يستحب للمسلم أن يدعو بما يشاء مع الإكثار من الصلاة على النبي يوم الجمعة ، كما أن يوم الجمعة له طابع خاص عند جموع المسلمين ببركة الدعاء والتقرب إلى الله بقراءة القرآن خاصة سورة الكهف والحرص على حضور حلقات الذكر، وفيما يلي دعاء يوم الجمعة للأهل .

دعاء يوم الجمعة للأهل نقول فيه اللهم إنّا نسألك لنا ولأحبتنا ولأصدقائنا عيشةً نقية، وميتةً سوية، ومردًّا غير مخزٍ ولا فاضح.

اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذريّاتنا ومن أحببناه فيك ومن أحبّنا من النار.



اللهم ارزق أحبابي وأصدقائي السعادة في الدنيا والآخرة، اللهم من كان مريضًا منهم فاشفهِ، ومن كان محتاجًا فاقضِ حاجته، ومن كان مهمومًا فأذهب همّه، وارحمهم وعافهم واعفُ عنهم.

اللهم اغفر لنا ولأحبابنا وأصدقائنا ذنوبنا، وبارك لنا فيما رزقتنا.



-رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.

اللهم أنت ملاذنا، وأنت مولانا، وأنت العليم بحالنا، إن لم ترحمنا يا رب فمن يرحمنا، وإن لم تغفر لنا فمن يغفر لنا، جئناك يا ربّي منيبين تائبين خاضعين نرجو مغفرتك ونخشى عذابك، ونسألك ألّا تغيب شمس يوم الجمعة إلّا وقد غفرت لنا ذنوبنا جميعها وتجاوزت عن صغيرها وكبيرها يا أرحم الراحمين يا رب.

-اللهم قِنا عذابك يوم تبعث عبادك، وارحمنا واغفر لنا وجازنا بفضلك وجودك ولا تجازنا بأعمالنا.

-اللهم إنّا نسألك الجنّة وما قرّب إليها من قولٍ أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرّب إليها من قولٍ أو عمل، وأكرمنا بمغفرتك وتفضّل علينا بعفوك يا عفوّ يا غفور يا ذا الفضل والإحسان.

-اللهمّ يا نور السماوات والأرض، يا عماد السماوات والأرض، يا جبّار السماوات والأرض، يا ديّان السماوات والأرض، يا وارث السماوات والأرض، يا مالك السماوات والأرض، يا عظيم السماوات والأرض، يا عالم السماوات والأرض، يا قيّوم السماوات والأرض، يا رحمن الدّنيا ورحيم الآخرة.

-سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلّا الله، والله أكبر، ولله الحمد، وأستغفر الله عدد خلقك، ورضى نفسك، وزنة عرشك، ومداد كلماتك، اللهم اغفر للمسلمين جميعًا الأحياء منهم والأموات وأدخلهم جناتك، وأعزّهم من عذابك، ولك الحمد، وصلي اللهم على أشرف الخلق سيد المرسلين محمد صلى الله عليه سلم وعلى أهله وصحبه أجمعين.

(اللهمَّ إنِّي أسألُك الجنةَ وما قرَّب إليها من قولٍ أو عملٍ، وأعوذُ بك من النارِ وما قرَّب إليها من قولٍ أو عملٍ، وأسألُك أنْ تجعلَ كلَّ قضاءٍ قضيتَه لي خيرًا)

(اللهمَّ إنِّي أسألُك من الخيرِ كلِّه عاجلِه وآجلِه ما علِمتُ منه وما لم أعلمُ، وأعوذُ بك من الشرِّ كلِّه عاجلِه وآجلِه ما علِمتُ منه وما لم أعلمُ، اللهمَّ إنِّي أسألُك من خيرِ ما سألَك به عبدُك ونبيُّك، وأعوذُ بك من شرِّ ما عاذ به عبدُك ونبيُّك)، (أخرجه الطبراني).



دعاء يوم الجمعة للأحبة والأصدقاء

دعاء يوم الجمعة للأحبة والأصدقاء، يعد الدعاء صلة بين العبد وربه، ويوم الجمعة فضائله كثيرة، إذا قام بها المسلم نال الأجر والثواب الكبير ، لذا على كل مسلم أن يكون على يقين أن الله سيستجيب له، ومن باب احسان الظن بالله أن يحرص المسلم على دعاء يوم الجمعة الأحبة والأصدقاء.

- يا رب، أدعوك بعزتك وجلالك، أن لا تصعّب لي حاجة، ولا تعظم علي أمرا، ولا تحنِ لي قامة، ولا تفضح لي سرا، ولا تكسر لي ظهرا.

-اللهم فوضتك أمري كله، فجمله خيرا بما شئت، واجعلني يا رب ممن نظرت إليه فرحمته، وسمعت دعاءه فأجبته

-اللهم عافني في روحي، وفي جسدي، وفي قلبي، وفي بدني، وفي صحتي، وفي قوتي، وعافني في دنياي وآخرتي

-اللهم إني أسألك حسن الخاتمة، اللهم ارزقني توبة نصوحا قبل الموت، اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك

-اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- في أعلى جنة الخلد

-اللهم رحمتَكَ أرجُو، فلَا تكلْنِي إلى نفسِي طرْفَةَ عيْنٍ، وأصلِحْ لِي شأنِي كلَّهُ، لا إلهَ إلَّا أنتَ)، (صحيح ابن حيان).

-اللهم وفقنا في ديننا ودنيانا، وأصلح لنا أمورنا كلها واكتب لنا الخير ورضّنا بما كتبت لنا من أقدار.



دعاء الجمعة

دعاء الجمعة، ينبغي للمسلم استغلال كل لحظات هذا اليوم، حيث يغفر عز وجل لمن أدى الجمعة ولم يلغ -أي لم يتحدث-ما بين الجمعتين، كما أن قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة نور لما بين الجمعتين، وفيها ساعةٌ لا يردّ فيها الدعاء ، ومن مات في ليلة الجمعة وقاه الله فتنة القبر وهي تشهد على أهلها يوم القيامة.

ويوم الجمعة هو خير يومٍ طلعت فيه الشمس: وذلك لما ورد في الحديث الذي رواه الصحابي الجليل أبو هريرة -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنّه قال: “خيرُ يومٍ طَلَعتْ فيه الشمسُ يومَ الجُمُعةِ، فيه خُلِقَ آدَمُ، وفيه أُهْبِطَ، وفيه تِيبَ عليه، وفيه قُبِضَ، وفيه تقومُ الساعةُ، ما عَلَى وجهِ الأرضِ من دابةٍ إِلَّا وهِيَ تُصْبِحُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مُصِيخَةً؛ حتى تَطْلُعَ الشمسُ شَفَقًا من الساعةِ؛ إِلَّا ابنُ آدمَ، وفيه ساعةٌ لا يُصادِفُها عبدٌ مُؤمِنٌ وهُو في الصلاةِ يَسألُ اللهَ شيئًا إِلَّا أعطاهُ إِيَّاهُ”.

اللّهم لك الحمد حمداً كثيراً طيباً مبارك فيه، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد عدد خلقك ورضى نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، اللّهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد على الرضى.

اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا سامع النداء ويا مجيب الدعاء، يا واسع الفضل ويا عظيم المنّة، نسألك اللهم أن ترزق إخواننا المهمومين فرجًا قريبًا وأمنًا دائمًا، وأن تُزيل وحشتهم وتخرجهم من الضيق إلى سعة رحمتك وعفوك.

اللهم إنّي أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وأسألك اللهم قلبًا سليمًا وفكرًا قويمًا، وأرجوك يا ربّي أن تصرف عنّي هموم الدنيا وتُبعد عنّي الرزايا والبلايا والخطوب.

-اللهم ارزقنا رزقًا واسعًا طبيًا طاهرًا حلالًا من بحر جودك وكرمك، ولا تخزنا في الدنيا ولا في الآخرة يا أرحم الراحمين، اللهم لا تحرمنا من كرمك يا كريم.

اللهم إني أسألك فيضة من فيضِ فضلك، وقبضة من نور سلطانك وكرمك، وأنسًا وفرجًا من بحر عطائك يا كريم، بيدك الأمر كلّه ومقاليد كل شيءٍ، فهب لي ما تقرّ به عيني وتغنني به عن سؤال غيرك.

اللهمَّ يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أسألك باسمك العظيم الأعظم أن ترزقني رزقًا حلالًا طيبًا واسعًا برحمتك يا أرحم الراحمين.

ربي إنّك واسع الكرم، كثير الجود، عند بابك واقفون ولجودك الواسع منتظرون، ارزقنا رزقًا حلالًا واسعًا يا أرحم الراحمين.



