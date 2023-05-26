الشاعرة كوثر مصطفى تكشف معنى أغنية ساح يا بداح للكينج محمد منير

قالت الشاعرة الكبيرة كوثر مصطفى الملقبة بشاعرة الكينج، إن المخرج خيري بشارة كان وسيطا لمعرفتها بالفنان الكبير محمد منير، مضيفة: اتصل بي ليهنئني بقصيدة موسم زرع البنات.



وتابعت كوثر مصطفى خلال لقائها مع الإعلامية "إيمان أبوطالب"، في برنامجها "بالخط العريض"، على شاشة قناة الحياة إنها من كتبت أغنية ساح يا بداح لمحمد منير، موضحة: تعني الشعور بالافتقاد لشيء ما مثل الأمان أو الحب.

محمد منير يتمتع بجرأة كبير



وأضافت إنها كانت تعتمد على الفكرة الجديدة في الكتابة لمنير وليست التقليدية موضحة أن محمد منير يتمتع بجرأة كبيره في عمله ولديه روح المغامرة.



