أزهري : الرجل تحول لـ ATM بالمشكلات الزوجية

أكد الدكتور على محمد الأزهري عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر الشريف، أن قانون الأحوال الشخصية به بعض المشكلات، ولكن الأزمة في هذه الفترة هي أزمة أخلاق، وليست أزمة شرع ولا قانون.



وأضاف عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر الشريف، خلال مداخلة ببرنامج علامة استفهام، أنه يعلم شخص انفصل عن زوجته منذ 7 سنوات، ولم ير نجله بسبب أن الزوجة تزوجت من شخص آخر، وجعلت الطفل مع والدتها " جدة الطفل".



ولفت إلى أن المشكلات الأسرية لن تحل بتعديل القانون، أو طرحها في الإعلام، ولكن ستحل بـ اخلاقيات المرأة و الرجل " الزوج و الزوجة".



وأشار إلى أن الرجل تحول لـ فيزا كار "ATM" ادفع بالتى هي أحسن، حتى لا تمنع من رؤية الطفل، وأن تكون هناك مشكلات.