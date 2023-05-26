مفتي داغستان يستقبل الدكتور أسامة الأزهري

استقبل مفتي داغستان ورئيس الإدارة الدينية لمسلمي داغستان الشيخ أحمد حاج أفندي عبد اللاييف الدكتور أسامة الأزهري، وذلك في مكتب فضيلة المفتي برئاسة الإدارة الدينية، بحضور الدكتور شهاب الدين حسينوف نائب المفتي والمتحدث الرسمي باسم مسلمي الداغستان في الخارج.



ووصل الدكتور أسامة الأزهري صباح اليوم الجمعة إلى جمهورية داغستان.

وعقب وصوله إلى العاصمة (محج قلعة) عاصمة داغستان ألقى درس الجمعة وخطبة الجمعة في (المسجد المركزي) وهو المسجد الرسمي والأكبر في جمهورية داغستان، وتم ترجمة درس الجمعة فوريا إلى اللغة الروسية، وكان المترجم الشيخ محمد رسول مساعد مفتي داغستان وإمام المسجد المركزي على مدار عشرين سنة.

وكان قد اختتم الدكتور أسامة الأزهري فعاليات رحلته إلى تتارستان بمحاضرة لطلبة الماجستير والدكتوراه بأكاديمية بولغار .

وعقد بعد المحاضرة جلسة علمية مع الباحثين للمساعدة والمناقشة في موضوعات رسائلهم العلمية ودعمهم بكل ما يمكن من أفكار ومراجع ثم غادر تتارستان إلى داغستان.