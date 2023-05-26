"دور مراكز الشباب في نشر الوعي البيئي" بثقافة بهاء طاهر بالأقصر

عقد قصر ثقافة بهاء طاهر بالأقصر محاضرة بعنوان "دور مراكز الشباب في نشر الوعي البيئي بين المواطنين" تناولت خلالها الدكتورة أسماء محمد مناع أسباب تدهور البيئة والآثار المرتبة علي تلوث البيئة ودور الدولة والمؤسسات في المحافظة علي البيئة ودور مركز الشباب في نشر الوعي البيئي بين المواطنين، بجانب ذلك عقدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلي محاضرة بعنوان "حماية وتمكين المرأة" أوضحت جهاد محمد مفهوم التمكين، ومراحل تمكين المرأة عبر عصور التاريخ ودور الدولة المصرية تجاه المرأة، كما عقد قصر ثقافة الطفل محاضرة بعنوان "المرأة وتحديات العصر" تحدث عبد العاطي على عن مقصود التحديات العصرية وما أنواع التحديات التى تواجه المرأة وكيفية التعامل معها ودور المجتمع والأسرة في مواجهة التحديات.

أقامت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري أمسية شعرية للشاعر حسن المغربي بعنوان "ريح الحزن"، بجانب ذلك أعدت ورشة حكي بعنوان" الجارية والخياط" تأليف ماهر عبد القادر سردتها ولاء أحمد، وورشة فنون تشكيلية نفذها هشام النحاس لرواد المكتبة مستخدما ألوان الخشب والفلوماستر، وبقصر قصر ثقافة حاجر العديسات نفذت خامس أيام وختام ورشة"فن الكروشية" نفذت أسماء أحمد "شنطة من الكروشية، كيفية عمل حزام للشنطة" وورشة الكروشية تنوعت منتجاتها بأشكال متعددة من الشنط مما يتيح الاستفادة من أفكارها، ونفذت ورشة اليوم الواحد عن"التغيرات المناخية"وتضمنت الورشة رسومات لورق الفوم للزهور والأشجار تنفيذ شيرين محمد أخصائية فنون تشكيلية.

الفعاليات المقدمة جاءت ضمن الأنشطة التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة عماد فتحى، وتضمنت أيضا محاضرة بمكتبة النمسا الثقافية بعنوان "العنف الأسري" بحضور الشيخ حماده نصر والشيخ أحمد عبدالفتاح محمود من إدارة أوقاف النمسا وأوضحا أن الأسرة هي أساس المجتمع السليم ووصايا الرسول للاهتمام بالأسرة مسئولية رب الأسرة تجاه أسرته والتنشئة السليمة لأفراد الأسرة لنبذ العنف ضد أى فرد من أفراد الأسرة، بجانب ذلك قدمت المكتبة ابتهالات دينية قدمها الشيخ محمد إسماعيل "بردة الإمام البصيري "، الشيخ مصطفى السيد "صلاة على المصطفى".

نظم بيت ثقافة الأقالتة محاضرة بعنوان" الاهتمام بالمرافق العامة" تحدث الشيخ أحمد عبد المعبود خلالها عن ماهي المرافق العامة و كيفية الحفاظ عليها، بجانب ذلك أعدت أمسية شعرية للشاعر سيد صدقي بعنوان "كرة أرضية"، وكذلك أعد قصر ثقافة الأقصر أمسية شعرية للشاعر يحيى سمير بعنوان "فيكي اتجن"، بجانب ذلك نفذت ورشة أشغال يدوية "عقد بخرز التفسيرة" نفذتها مشيرة طلعت مستخدمة خرز التفسيرة، قفل، خيط، وكذلك ورشة فنية بعنوان "شئ من التراث" نفذتها صفاء حسن أخصائي فنون تشكيلية بالقصر مستخدمة فخار وألوان مائية وفرش للتلوين.

ووفقا لبرنامج الفعاليات عقدت مكتبة الكيمان الثقافية محاضرة عن"آداب الطريق" أوضح بدوي عبد العظيم محمد أنه من آداب الطريق غض البصر وكف الأذي عن الطريق ورد السلام، وعقدت مكتبة الضبعية الثقافية محاضرة بعنوان "حقوق رفاهية الطفل" تحدث محمد الصادق عن أهمية مرحلة الطفولة حقوق الطفل في المجتمع والقانون الدولي، بالإضافة إلى ذلك أعدت المكتبة ورشة حكى بعنوان "قارئ الكتب" ألقاها بدر الدين محمد عبد الفتاح، بينما قدم قصر ثقافة حوض الرمال دوري ثقافي أداره مسعود عبد الرحيم لرواد القصر لتنمية الذكاء ومعرفة المعلومات الرياضية والفنية لديهم، بجانب ذلك نفذت ورشة فنون تشكيلية "رسم حر" لأطفال القرية نفذتها سمر محمد.