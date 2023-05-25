حملة إزالات مكبرة بمركز إسنا جنوب الأقصر

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الأقصر، تنفيذ أعمال إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ضمن أعمال الموجة ال٢١، بناءا على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالتنسيق الكامل بين جميع جهات الولاية بالمحافظة والأجهزة المعنية لتنفيذ قرارات الازالة لكافة التعديات بكل قوة وحزم.

وفي هذا السياق، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة اللواء هشام السعدي رئيس المركز ، حملة مكبرة لإزالة التعديات.

وأسفرت الحملة عن إزالة حالة متغير مكاني واحد في قرية توماس ١ بمساحة ١٧٥ متر مربع ، كما تمت إزالة حالة متغير واحد بمساحة ١١٥ م٢ طريق المعاهد الحليلة بقرية الحلة خارج الحيز والتعديات عبارة عن أسوار من الطوب الأبيض والاسمنت



تحررت المحاضر اللازمة لذلك، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.