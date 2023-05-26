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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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السعودية تحتفل بختام مسابقة "اقرأ" لاختيار قارئ العام.. تفاصيل

مسابقة اقرأ لاختيار
مسابقة "اقرأ" لاختيار قارئ العام

كشف طارق الخواجي المستشار الثقافي لبرنامج إثراء، تفاصيل احتفال السعودية اليوم وغدا بختام مسابقة "اقرأ"، لاختيار قارئ العام.

وقال طارق الخواجي المستشار الثقافي لبرنامج إثراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة"، تقديم الإعلامي محمد سعيد محفوظ، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "في عام 2013 في مركز إثراء في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية كان هناك برنامج يطلق عليه إثراء الشباب وكان يهدف للوصول إلى مليون شاب وشابه بحلول عام 2025".

 

وأضاف: "هذا البرنامج انطلق وكان من ضمنه عدة برامج ومنها برنامج "اقرأ"، وهو برنامج يحاول تسليط الضوء على مجموعة من الشباب والشابات المهتمين بالقراءة بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية".

 

وأشار طارق الخواجي المستشار الثقافي لبرنامج إثراء،: "بعد نجاح البرنامج في المنطقة الشرقية أطلق من كونه مبادرة في نطاق محدد إلى مبادرة على مستوى المملكة العربية السعودية يشارك فيها السعوديين من كل مكان".

 

وأوضح: "في عام 2021 أطلقت المبادرة أو المسابقة على مستوى العالم العربي، لاختيار قارئ العام"، مضيفا: "المنافسين والمشاركين والمشاركات من طلبة المراحل الثانوية والجامعة في مختلف مناطق العالم العربي يشاركون من خلال كتابة مراجعة في موقع مسابقة اقرأ يتحدثون فيها عن تجربتهم مع الكتاب وعن آرائهم".

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