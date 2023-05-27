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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

760 ألف طالب يتوافدون على اللجان لبدء امتحانات الدبلومات الفنية 2023

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يتوافد الآن الطلاب على لجان الدبلومات الفنية 2023 بكافة التخصصات (الصناعي - الزراعي - التجاري - الفندقي) ومدارس التكنولوجيا التطبيقية على مستوى الجمهورية ، استعدادا لانطلاق ماراثون امتحانات الدبلومات الفنية 2023.

حيث يؤدي الطلاب اليوم في أول أيام امتحانات الدبلومات الفنية 2023 امتحان اللغة العربية والتربية الدينية .

ويمر الطلاب قبل دخول لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2023 ، بعمليات تفتيش بالعصا الالكترونية ، للكشف عن وجود اي وسائل غش مخفية مع الطلاب لمكافحة الغش في اللجان .

ويخوض امتحانات الدبلومات الفنية 2023 اليوم ، عدد 760 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية ، ويشارك في أعمال امتحانات الدبلومات الفنية (184204) عضو داخل كافة لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية (مراقبين – ممتحنين – ملاحظين – إداريين ... إلخ)

ويؤدي الطلاب امتحانات الدبلومات الفنية 2023 التحريرية بكافة النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) ، وتشمل كافة أنظمة التقدم (نظام السنوات الثلاث – إعداد مهني – نظام السنوات الخمس – تعليم وتدريب مزدوج – تكنولوجيا تطبيقية) 

وقد جهزت وزارة التربية والتعليم عدد (2550) لجنة على مستوى كافة محافظات الجمهورية لإستقبال الطلاب لأداء امتحانات الدبلومات الفنية 2023 التحريرية ، بالإضافة لـ تجهيز 700 استراحة لمعلمي التعليم الفني المشاركين في  امتحانات الدبلومات الفنية 2023 

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