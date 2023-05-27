760 ألف طالب يتوافدون على اللجان لبدء امتحانات الدبلومات الفنية 2023

يتوافد الآن الطلاب على لجان الدبلومات الفنية 2023 بكافة التخصصات (الصناعي - الزراعي - التجاري - الفندقي) ومدارس التكنولوجيا التطبيقية على مستوى الجمهورية ، استعدادا لانطلاق ماراثون امتحانات الدبلومات الفنية 2023.

حيث يؤدي الطلاب اليوم في أول أيام امتحانات الدبلومات الفنية 2023 امتحان اللغة العربية والتربية الدينية .

ويمر الطلاب قبل دخول لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2023 ، بعمليات تفتيش بالعصا الالكترونية ، للكشف عن وجود اي وسائل غش مخفية مع الطلاب لمكافحة الغش في اللجان .

ويخوض امتحانات الدبلومات الفنية 2023 اليوم ، عدد 760 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية ، ويشارك في أعمال امتحانات الدبلومات الفنية (184204) عضو داخل كافة لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية (مراقبين – ممتحنين – ملاحظين – إداريين ... إلخ)

ويؤدي الطلاب امتحانات الدبلومات الفنية 2023 التحريرية بكافة النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) ، وتشمل كافة أنظمة التقدم (نظام السنوات الثلاث – إعداد مهني – نظام السنوات الخمس – تعليم وتدريب مزدوج – تكنولوجيا تطبيقية)

وقد جهزت وزارة التربية والتعليم عدد (2550) لجنة على مستوى كافة محافظات الجمهورية لإستقبال الطلاب لأداء امتحانات الدبلومات الفنية 2023 التحريرية ، بالإضافة لـ تجهيز 700 استراحة لمعلمي التعليم الفني المشاركين في امتحانات الدبلومات الفنية 2023