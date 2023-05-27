رغم إصابته.. مصطفي شوبير بعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش: القادم أفضل

شارك مصطفى شوبير حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صور من ماتش الاهلي وطلائع الجيش

وكتب مصطفي شوبير :"الحمدلله وابدآ فوز مهم والقادم افضل إن شاء الله".



اكد الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن مصطفي شوبير حارس الفريق، تعرضلجرح قطعي في الجفن العلوي خلال مباراة طلائع الجيش، وتم وضع ‏لاصق طبي، واستكمل الحارس المباراة بصورةطبيعية، فيما يخضع لفحص طبي جديد خلال ‏الساعات المقبلة للمزيد من الاطمئنان على حالته.‏



وفاز الأهلي على طلائع الجيش بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد الكلية ‏الحربية والمؤجلة من الجولةالثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.‏



ورفع الأهلي رصيده إلى 59 نقطة، ويواصل انفراده بصدارة الدوري الممتاز بعد 23 مباراة ‏خاضها الفريق في المسابقة.‏