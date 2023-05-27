عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رغم إصابته.. مصطفي شوبير بعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش: القادم أفضل

مصطفي شوبير
مصطفي شوبير

شارك مصطفى شوبير حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صور من ماتش الاهلي وطلائع الجيش

 

وكتب مصطفي شوبير :"الحمدلله وابدآ فوز مهم والقادم افضل إن شاء الله".
 

اكد الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن مصطفي شوبير حارس الفريق، تعرضلجرح قطعي في الجفن العلوي خلال مباراة طلائع الجيش، وتم وضع ‏لاصق طبي، واستكمل الحارس المباراة بصورةطبيعية، فيما يخضع لفحص طبي جديد خلال ‏الساعات المقبلة للمزيد من الاطمئنان على حالته.‏
 

وفاز الأهلي على طلائع الجيش بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد الكلية ‏الحربية والمؤجلة من الجولةالثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.‏
 

ورفع الأهلي رصيده إلى 59 نقطة، ويواصل انفراده بصدارة الدوري الممتاز بعد 23 مباراة ‏خاضها الفريق في المسابقة.‏

الاهلي وطلائع الجيش أحمد أبو عبلة الدكتور أحمد أبو عبلة الدوري الممتاز الساعات المقبلة الأهلى الفريق الاول لكرة القدم بالنادي ة طلائع الجيش حارس مرمى مباراة طلائع الجيش مصطفى شوبير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد الغندور يطرح سؤالا بعد فوز الأهلي على طلائع الجيش

لهذا السبب.. نجم الزمالك السابق يطالب بـإيقاف أفشة مدى الحياة

مفاجأة صادمة.. نجم الزمالك يطلب فسخ تعاقده مع النادي

عودة شتوية قوية.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة| عاجل

ألفاظ خارجة .. تفاصيل صادمة في خناقة لقجع مع رئيس الكاف

سعر الذهب اليوم السبت 27 - 5 - 2023 في مصر

خطفها وجردها من ملابسها.. “ديانا” سقطت ضحية لمريض الشهوة| حكاية جريمة في الساحل

من النهاردة هتاكل بروتين| طرح لحوم حية بـ 195 جنيها والبلدي بـ 220.. اشتريها من هنا

موضوعات متعلقة

جوري بكر تثير الجدل بإطلالة جديدة لها.. شاهد

بالأسود الجرئ.. ميرهان حسين تتألق في إطلالة جديدة.. شاهد

أبو العريس.. ريهام عبد الغفور تهنئ ماجد الكدواني بزوج ابنه

بفستان مكشوف.. زوجة كريم فهمى تتألق في إطلالة صيفية.. شاهد

بفستان أزرق.. ليلي زاهر تخطف الأنظار في أحدث ظهور

ليلي زاهر تخطف الأنظار برفقة والدها

تعبت فى شنبك.. معجب يوجه رسالة لـ أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

ماجد المصري برفقة أوس أوس في أحدث ظهور |شاهد

ترشيحاتنا

بيان عاجل من بايدن بشأن مباحثات سقف الدين مع مكارثي

صنع الفارق .. تعليق نجم الأهلي السابق على أداء اللاعبين مع كولر

قدرات خيالية.. أقوى سيارة معدلة من برابوس |صور

فيفو تطلق هاتفين من سلسلة Y بقوة شحن 44 وات

دعاء مستجاب في قيام الليل.. يقضي الحوائج

زيادة 25% على ضريبة الدخل لهذه الفئات.. ووزير المالية ينفي فرض رسوم على السلع المعمرة والمياه الغازية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قلادة روز.. العثور على عقد فاخر بين حطام سفينة تيتانيك

بالشباشب.. اعتداء وحشي من المعلمات على مديرة مدرسة هندية

علاج جديد للشلل الرباعي.. المريض اتحرك بسهولة|كيف ذلك؟

بعد إصابة الفنان أحمد إبراهيم به.. مضاعفات خطيرة تنتج عن الشلل النصفي

فيديو

تفاصيل مثيرة حول فتح مقبرة ملكة جمال لبنان/ فيديو جراف

فرض رسوم ضريبية جديدة على هذه السلع والخدمات | تفاصيل

خطوبة البلوجر سارة محمد تتصدر الترند

شفاف ومخرم.. انتقادات لاذعة لـ الفنان أحمد سعد بسبب إطلالته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: التشابك العصبي للأخلاق

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ