هنا الزاهد تشارك متابعيها بصورة برفقة شقيقتها على إنستجرام

شاركت الفنانة هنا الزاهد صورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات تيك توك .

وظهرت هنا الزاهد برفقة شقيقتها نور الزاهد وعلقت علي الصورة قائلة:" لا أستطيع أن أشكرك بما فيه الكفاية على كل شيء. أنتحقا رفيقة الروح. أنت مثل هذا الشخص العطاء. طوبى لك في حياتي".



وتشارك الفنانة هنا الزاهد في فيلم “مستر إكس”، ويضم فيلم مستر إكس، العديد من النجوم ومنهم أحمد فهمي وهناالزاهد وأوس أوس ومحمد أنور وأمير شاهين، ومنإنتاج أحمد السبكي وإخراج أحمد رشيد.



العمل قصة أماني التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، سيناريو وحوار أحمد عبد الوهابوأمجدالشرقاوي، وتدور أحداثه في إطار كوميدى رومانسى.