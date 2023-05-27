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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هنا الزاهد تشارك متابعيها بصورة برفقة شقيقتها على إنستجرام

هنا الزاهد و نور
هنا الزاهد و نور الزاهد

شاركت الفنانة هنا الزاهد صورة  جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات تيك توك .

 

وظهرت هنا الزاهد برفقة شقيقتها نور الزاهد وعلقت علي الصورة قائلة:" لا أستطيع أن أشكرك بما فيه الكفاية على كل شيء. أنتحقا رفيقة الروح. أنت مثل هذا الشخص العطاء. طوبى لك في حياتي".
 

وتشارك الفنانة هنا الزاهد في فيلم “مستر إكس”، ويضم فيلم مستر إكس، العديد من النجوم ومنهم أحمد فهمي وهناالزاهد وأوس أوس ومحمد أنور وأمير شاهين، ومنإنتاج أحمد السبكي وإخراج أحمد رشيد.
 

العمل قصة أماني التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، سيناريو وحوار أحمد عبد الوهابوأمجدالشرقاوي، وتدور أحداثه في إطار كوميدى رومانسى.

أحمد رشيد أبو السعود السبكي الفنانة هنا الزاهد أماني التونسي فيديوهات تيك توك فيلم مستر إكس محمد انور وأوس أوس نور الزاهد ونس

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