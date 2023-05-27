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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

في اليوم العالمي لـ التصلب اللويحي المتعدد.. عوامل الخطر و مضاعفات المرض

اليوم العالمي لـ
اليوم العالمي لـ التصلب اللويحي المتعدد

يصادف اليوم الاحتفال باليوم العالمي لمرض التصلب اللويحي المتعدد (MS) وهو حالة يمكن أن تؤثر على الدماغ والحبل الشوكي ، مما يتسبب في مجموعة واسعة من الأعراض المحتملة ، بما في ذلك مشاكل في الرؤية أو حركة الذراع أو الساق أو الإحساس أو التوازن.

وتستمر هذه الحالة مدى الحياة ويمكن أن تسبب أحيانًا إعاقة خطيرة ، على الرغم من أنها قد تكون خفيفة في بعض الأحيان،  في كثير من الحالات ، ومن الممكن علاج الأعراض، ينخفض ​​متوسط ​​العمر المتوقع بشكل طفيف للأشخاص المصابين بمرض التصلب العصبي المتعدد،  يتم تشخيصه بشكل شائع لدى الأشخاص في العشرينات والثلاثينيات والأربعينيات من العمر على الرغم من أنه يمكن أن يتطور في أي عمر.

ويعد المرض أكثر شيوعًا بين النساء بمقدار 2 إلى 3 مرات أكثر من الرجال، كما يعد مرض التصلب العصبي المتعدد أحد أكثر أسباب الإعاقة شيوعًا لدى البالغين الأصغر سنًا.

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عوامل الخطر لمرض التصلب اللويحي المتعدد
قد تزيد هذه العوامل من خطر الإصابة بالتصلب المتعدد:

العمر:

 يمكن أن يحدث مرض التصلب العصبي المتعدد في أي عمر ، ولكن ظهوره عادة ما يحدث في حوالي 20 و 40 سنة من العمر، ومع ذلك ، يمكن أن يتأثر كبار السن وصغار السن.

الجنس:

 النساء أكثر عرضة من 2 إلى 3 مرات من الرجال للإصابة بمرض التصلب العصبي المتعدد الناكس.

تاريخ العائلة:

إذا كان أحد والديك أو أشقائك مصابًا بمرض التصلب العصبي المتعدد ، فأنت أكثر عرضة للإصابة بالمرض.

بعض أنواع العدوى: 

تم ربط مجموعة متنوعة من الفيروسات بمرض التصلب العصبي المتعدد ، بما في ذلك إبشتاين بار ، وهو الفيروس الذي يسبب عدد كريات الدم البيضاء المعدية.

سباق:

 الأشخاص البيض ، وخاصة أولئك المنحدرين من أصل شمال أوروبا ، هم الأكثر عرضة للإصابة بمرض التصلب العصبي المتعدد، بينما الأشخاص من أصل آسيوي أو أفريقي أو أمريكي أصلي لديهم أدنى مخاطر، وتشير دراسة حديثة إلى أن عدد الشباب من ذوي البشرة السوداء أو من أصل إسباني المصابين بالتصلب المتعدد قد يكون أكبر مما كان يُعتقد سابقًا.

المناخ: 

يعد مرض التصلب العصبي المتعدد أكثر شيوعًا في البلدان ذات المناخ المعتدل ، بما في ذلك كندا وشمال الولايات المتحدة ونيوزيلندا وجنوب شرق أستراليا وأوروبا، وقد يؤثر شهر ميلادك أيضًا على فرص الإصابة بالتصلب المتعدد ، حيث يبدو أن التعرض لأشعة الشمس أثناء الحمل يقلل من التطور المتأخر لمرض التصلب المتعدد لدى هؤلاء الأطفال.

فيتامين د:

 وجود مستويات منخفضة من فيتامين د وانخفاض التعرض لأشعة الشمس يرتبط بزيادة خطر الإصابة بمرض التصلب العصبي المتعدد.

الجينات: تم العثور على جين في الكروموسوم 6p21 مرتبطًا بالتصلب المتعدد.

البدانة: 

تم العثور على ارتباط مع السمنة والتصلب المتعدد في الإناث، هذا ينطبق بشكل خاص على الطفولة والمراهقة السمنة.

بعض أمراض المناعة الذاتية:

 لديك خطر أعلى قليلاً للإصابة بمرض التصلب العصبي المتعدد إذا كنت تعاني من اضطرابات المناعة الذاتية الأخرى مثل مرض الغدة الدرقية أو فقر الدم الخبيث أو الصدفية أو داء السكري من النوع 1 أو مرض التهاب الأمعاء.

التدخين: 

المدخنون الذين يعانون من أعراض أولية قد تشير إلى مرض التصلب العصبي المتعدد هم أكثر عرضة من غير المدخنين لتطوير حدث ثان يؤكد التصلب المتعدد الناكس.

مضاعفات مرض التصلب اللويحي المتعدد
قد يصاب الأشخاص المصابون بالتصلب المتعدد أيضًا بما يلي:

تصلب العضلات أو تشنجاتها
ضعف شديد أو شلل ، عادة في الساقين

مشاكل في المثانة أو الأمعاء أو الوظيفة الجنسية

المشاكل المعرفية ، مثل النسيان أو صعوبة إيجاد الكلمات

مشاكل المزاج ، مثل الاكتئاب أو القلق أو تقلب المزاج

النوبات ، وإن كانت نادرة جدًا

المصدر: mayoclinic

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