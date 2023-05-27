خنقه| تحقيقات موسعة في واقعة إنهاء حياة شاب على يد خطيب شقيقته

فتحت جهات التحقيق بشمال القاهرة الكلية ، تحقيقات موسعة في مقتل شاب علي يد خطيب شقيقته في روض الفرج خنقًا أثناء مشاجرة بينهما بسبب دفاعه عن شقيقته وصرحت بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات وأمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهم.

البداية..

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة روض الفرج، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب وحول رقبته آثار خنق، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان والجيران للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة، وبإجراء التحريات التحريات، تبين نشوب مشاجرة بين المجنى عليه وخطيب شقيقته بسبب دفاع الضحية عن شقيقته حيث قام على أثرها المتهم بخنق المجنى عليه وشنقه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.