تشريح جثة شاب لبيان سبب الوفاة في النزهة

أمرت جهات تحقيق النزهة، بأخذ عينة دموية وحشوية من أمعاء ومعدة شاب توفي عقب إصابته بحالة إعياء شديدة وتشريح الجثة لبيان هل الوفاة بسبب شبهة جنائية أم طبيعية وصرحت بالدفن عقب الإنتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وأمرت باستدعاء أهل الشاب لسماع أقوالهم.

البداية

تلقى قسم شرطة النزهة في مديرية أمن القاهرة ، إخطارا من المستشفي يفيد باستقبالها شاب مصاب بحالة إعياء شديدة ووفاته داخل غرفة الرعاية المركزة أثناء محاولة إسعافها، وبالانتقال تبين العثور على جثة ا. س في نهاية العقد الثالث من العمر، وبالفحص تبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية.