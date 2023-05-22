خنقه| المؤبد لعاطل قتل جاره لسرقته في باب الشعرية

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة عاطل بالسجن المؤبد لاتهامه بقتل جاره لسرقة مبلغ مالي بدائرة قسم شرطة باب الشعرية.

خنقه وقتله…

وجاء في أمر الإحالة ، أن المتهم قتل المجني عليه جاره مع سبق الاصرار والترصد، حيث قام الاول بخنق الاخير وقتله في الحال والاستيلاء علي ما معه من مبلغ مالي وهاتفه المحمول بعد تاكده من تواجد المجني عليه بمفرده داخل منزله.

وكان قسم شرطة باب الشعرية تلقي بلاغا من نجل المجني عليه يفيد بالعثور علي والده مقتول واكتشاف سرقة مبلغ مالي وهاتفه المحمول .

التحريات..

وبعمل التحريات اللازمة، وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم ،وتبين من خلال تفريغ كاميرات المراقبه أنه جاره وهو اخر من طرق باب المجني عليه يوم الواقعة ثم دخل اليه المنزل وخرج في وقت متأخر من الليل .

وبأعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الامن من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه في التحقيقات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .