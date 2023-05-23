لسماع أقوالهم| استدعاء شهود العيان في واقعة العثور على جثة شاب بمدينة نصر

أمرت جهات تحقيق مدينة نصر، باستدعاء شهود العيان لسماع اقوالهم حول العثور علي جثة شاب بأحد شوارع المنطقة .

البداية..

وكان قسم شرطة مدينة نصر ثالث تلقى بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شاب متوفي بأحد شوارع المنطقة وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر ويرتدي كامل ملابسه.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.