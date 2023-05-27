تشريح جثة مسن صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق بمصر الجديدة

أمرت جهات تحقيق مصر الجديدة، بتشريح جثة مسن لقي مصرعه بعد ان صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق بمنطقة مصر الجديدة وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات .

البداية..

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا من الأهالى يفيد بوجود حادث مصادمة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وعلى الفور انتقل رجال مرور القاهرة لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أنه أثناء عبور مسن للطريق بمنطقة مصر الجديدة صدمته سيارة مسرعة، مما أسفر عن مصرعه فى الحال، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة وتحفظ فريق من رجال المباحث من كاميرات المراقبة لتفريغها للوقوف على ملابسات الواقعة، وضبط مالك السيارة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.