مركز التحاليل الدقيقة جامعة القاهرة يعلن بدء التسجيل بالتدريب الصيفى.. تفاصيل

أعلن مركز التحاليل الدقيقة جامعة القاهرة، عن بدء التسجيل بالتدريب الصيفى بالكيمياء الجنائية، وذلك لطلاب وخريجي الكليات العلمية التالية (علوم / زراعه/صيدلة / بايوتكنولوجى / طب / بيطرى).

ودعا المركز الراغبين في التسجيل ومعرفة التفاصيل إلى ملئ الاستمارة عبر هذا الرابط bit.ly/3MuvyLJ



وأشار إلى أنه يمكن للراغبين الحجز من خلال التوجه لمركز التحاليل الدقيقة بكلية العلوم جامعة القاهرة - يوميا من الساعة 9ص حتى 1:30م.



جامعة القاهرة

على الجانب الأخر ، تواصل جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد الخشت، إنجازاتها على المستوى الدولي فى إطار استراتيجياتها كجامعة من الجيل الرابع، حيث أعلنت المنظمة العالمية للصحة الحيوانية “WOAH” عن اعتماد كلية الطب البيطرى جامعة القاهرة كمركز تعاون مرجعي دولي للمنظمة بمنطقة الشرق الأوسط؛ وذلك خلال اجتماع الجمعية العامة للمنظمة بباريس، وهو المركز الأول من نوعه فى الشرق الأوسط.

كما تم اعتماد كلية الطب البيطرى في مجال التعليم البيطرى ورفع كفاءة خريجي اليوم الأول من الأطباء البيطريين وفقاً للمعايير القياسية الدولية للتعليم البيطرى المستمر.