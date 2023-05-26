اعتماد دولي لبرامج كلية الإعلام .. تصدّر مراكز الفوز بمسابقة جسر اللغة الصينية .. جامعة القاهرة في أسبوع

الخشت :

اعتماد كلية الإعلام دوليا يؤكد مكانتها التنافسية المتميزة تعليميا وبحثيا

طلاب جامعة القاهرة يثبتون دائما تميزهم وكفاءة تأهيلهم للمنافسة محليا ودوليا

شهدت جامعة القاهرة على مدار الأسبوع الماضي، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بها، وفي هذا الملف، يرصد موقع صدى البلد، حصاد أبرز أخبار الجامعة خلال هذه الفترة.

حصلت كلية الإعلام جامعة القاهرة على الاعتماد الدولي من مؤسسة AQAS الألمانية ،لتكون أول كلية إعلام مصرية تم اعتماد جميع برامجها الدراسية وأقسامها العلمية دوليًا، وذلك في إطار مواصلة كليات الجامعة إنجازاتها الأكاديمية والتعليمية والبحثية دوليًا.

وأشاد فريق الهيئة الألمانية للاعتماد الدولي الذي زار الكلية ضمن إجراءات الاعتماد الدولي بالبنية التحتية وتجهيزات الكلية الخاصة بالعملية التعليمية والتدريب العملي من استديوهات ومعامل ومطبعة، كما أكدوا أن المناهج والمقررات الدراسية بالكلية متطورة وتنافس فى مستواها ما يقدم في كليات الإعلام المناظرة بالجامعات الأمريكية والأوروبية، كما أشادوا بمستوى الطلاب والخريجين والعلاقات الوثيقة بين الكلية وسوق العمل.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن حصول كلية الإعلام على الإعتماد الدولي من مؤسسة AQAS الألمانية يُمثل تقييمًا مرجعيًا دوليًا للجودة في التعليم الإعلامي، ويؤكد مكانة الكلية التنافسية المتميزة على المستوى الدولي في مجال الإعلام الأكاديمي، وبالتالي يساهم في رفع مكانة الجامعة في التصنيفات العالمية.

ووجه رئيس الجامعة التهنئة لأسرة كلية الإعلام على الجهد الكبير المبذول للنهوض بالكلية والارتقاء بها بما أهلها للحصول على الإعتماد الألماني، مثمنا إشادة هيئة الاعتماد الألمانية بإمكانات كلية الإعلام الأكاديمية والتكنولوجية وقدرة مناهجها واستوديوهاتها ومعاملها على المنافسة مع أرقى الجامعات الأمريكية والأوروبية.

وأشار الدكتور محمد الخشت، إلى أن كلية الإعلام تُعد أول من وضعت أسس الدراسات العلمية والبحث العلمي في المجال الإعلامي، وهي أساس كليات الإعلام في العالم العربي والشرق الأوسط، وساهمت في إنشاء كل كليات الإعلام وأقسامه بالعديد من الجامعات المصرية والعربية،مشيدًا بحرصها على التطوير المستمر لسد الفجوة المعرفية مع الجامعات المتقدمة على مستوى العالم، وتقديمها نموذجًا استراشاديًا للكليات الأخرى.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة حنان جنيد عميدة كلية الإعلام، أن الوفد الألماني من مؤسسة AQAS للاعتماد الدولي قابل الدكتور محمد الخشت عند مستهل زيارته التقييمية ، وتم نقاش مطول حول قضايا الإعلام وتحدياته ودور الكلية واستراتيجية الجامعة ورؤيتها وما تم تحقيقه من إنجازات في الكلية في السنوات الاخيرة، ثم قام بالاطلاع على جاهزية البيئة التعليمية بالكلية من حيث جهود الأنشطة التعليمية بجميع أقسامها العلمية، ودورها التعليمي والمجتمعي والأكاديمي والبحثي، وجاهزية معامل واستديوهات الكلية ومكتباتها، وطبيعة المراكز الخاصة بالكلية، لافتة إلى أن كلية الإعلام جامعة القاهرة هى أولى الكليات التي تقدمت لملف الإعتماد الدولي وتكاملت جهودها في التجهيز له مع الاعتماد المحلي الذي حصلت عليه منذ سنوات من الهيئة القومية لجودة التعليم.

وأضافت الدكتورة حنان جنيد أن حصولنا على الاعتماد الدولى،يأتى تتويجا لتضافرجهود أسرة الكلية والدعم غير المحدود الذى يقدمه د. محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة مما يضع على عاتقنا جميعا،مسئولية الحفاظ على هذا الإنجاز التاريخي والالتزام باستراتيجية الجامعة، وتحقيق التنمية المستدامة لبناء الجمهورية الجديدة.

على الجانب الآخر ، فاز طلاب قسم اللغة الصينية بكلية الآداب جامعة القاهرة بالمراكز الثلاث الأولى في مسابقة "جسر اللغة الصينية" العالمية على مستوى الجامعات المصرية، والتي نظمها معهد كونفوشيوس بجامعة قناة السويس تحت إشراف السفارة الصينية بالقاهرة، وذلك في إطار حرص الجامعة على دعم طلابها وتشجيعهم على المشاركة الفعالة في المسابقات المحلية والدولية والانفتاح على الحضارات والثقافات العالمية.

وهنأ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة الطلاب الفائزين في المسابقة "، لتميزهم وحصولهم على المراكز الأولى، وهم : الطالبة ملك وليد محمد عبد السلام، والطالب لؤي عادل محمد عوض وفازا بالمركز المتميز، والطالب زياد أحمد على عبد الحفيظ وفاز بالمركز الأول.

وأشار الدكتور محمد الخشت، إلى أن جامعة القاهرة تحرص على تنمية روح الابتكار والإبداع والإتقان لدى أبنائها، وتشجيعهم على المشاركة في المسابقات الدولية والمحلية، والتواصل مع أقرانهم من جميع أنحاء العالم، بما يساهم في تميزهم وكفاءتهم وقدرتهم على المشاركة الفعالة والمشرفة في المسابقات المحلية والدولية في مختلف المجالات سواء العلمية أو الثقافية أو الرياضية، وتمكنهم من الحصول على مراكز متقدمة والفوز بجوائزها.

ومن جانبها، قالت الدكتورة رحاب محمود، رئيسة قسم اللغة الصينية بكلية الآداب بالجامعة ومديرة معهد كونفوشيوس، إن مسابقة جسر اللغة الصينية لطلاب الجامعات تُعد المسابقة الأكبر للطلاب دارسي اللغة الصينية على مستوى العالم، والتي يحصد فيها طلاب جامعة القاهرة سنويًا المركز المتميز والذي يمثل أعلى مركز يحصل عليه الطلاب في مجال تعليم اللغة الصينية على مستوى العالم، موضحة أن المركز المتميز يفوز به طالبان يمثلان مصر في المسابقة الدولية في الصين، ويفوز بالمركز الأول طالب واحد يسافر إلى الصين لمشاهدة فعاليات المسابقة، كما يفوز بالمركز الثاني طالبان، وبالمركز الثالث 3 طلاب.