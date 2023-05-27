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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر العليا للكهرباء: دفعنا بـ18 وحدة طوارئ لتوصيل التيار لـ أبوسمبل

صدى البلد

قال المهندس أحمد صدقى رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء إنه تم الدفع منذ ليلة أمس بـ18 وحدة طوارئ لتوصيل التغذية الكهربائية لمدينة أبو سمبل بعد تعرضها لانقطاع التيار بسبب العواصف التى أصابت أحد الأبرج المغذية للمدينة.

وكشف صدقى فى تصريح خاص لصدى البلد أنه تم على الفور توصيل  التغذية  للأماكن الهامة والحيوية فى المدينة مع جزء كبير من أحمال المشتركين.

وأوضح صدقى أن إصلاح البرج يتبع الشركة المصرية لنقل الكهرباء وبتواصله مع رئيس المنطقة أكد له أنه يجرى العمل على قدم وساق لإصلاح البرج وإعادة التيار فى خلال ساعات.

وتابع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أمس لحظة بلحظة  بدء توصيل مولدات الطوارئ للتغذية الكهربية لشبكات التوزيع لمدينة أبوسمبل بعد وصولها تباعا من مدينة أسوان؛ وذلك للمنشآت الحيوية بعد انقطاع التيار الكهربى عن المدينة نتيجة الرياح الشديدة بالمنطقة التى أدت إلى التواء احد الأبراج لشبكة جهد ٦٦ كيلوفولت ( برج رقم ٨٧ ) وذلك لحين إصلاح البرج ويستمر العمل  بالتنسيق بين فرق الطوارئ بشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء والمجالس المحلية والجهات المعنية .

 

وكانت وزارة الكهرباء أعلنت فى بيان لها أمس أنه فى  الساعة ١٧:٣٠ مساء الجمعة ونتيجة لعاصفة شديدة حدث التواء بالجزء العلوي لأحد الابراج جهد ٦٦ كيلو فولت بالخط ابوسمبل / الاصلاح ٣ والذي يغذي مدينة أبو سمبل مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربي عن المدينة.

 وأشارت خلال البيان إلى أنه تم على الفور الدفع بـ١٨ ماكينة طوارئ من مدينة أسوان لتغذية الأحمال الهامة بالمدينة وطبقا للأولويات وعلي التوازي تم الدفع بفرق طوارئ  وبرج جديد لإصلاح وإعادة التغذية في أسرع وقت ممكن.

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