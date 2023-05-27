مثل شلل الأطفال..مجدي بدران: نمتلك منظومة دفاعية متقدمة لمواجهة الأوبئة

قال مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للمناعة والحساسية، إن منظمة الصحة العالمية تثمن النجاح المصري في السيطرة على فيروس شلل الأطفال، مشددا على أن النجاح والسيطرة م يحدثان صدفة، بل بالعمل الجاد.

وأضاف "مجدي بدران" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج طهذا الصباحط لمذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أنه تم تحرير الجسد المصري من فيروس شلل الاطفال، والمنتشر منذ الفراعنة، ونحن أصبحنا نمتلك منظومة دفاعية متقدمة لمواجهة الأوبئة.

وأكمل: أصبح لدينا نظام ترصد قوي، في جميع محافظات الجمهورية، ونعمل بشكل كبير على توفير لقاحات شلل الأطفال لكل الأطفال المصريين وغير المصريين، المقيمين في مصر، منوها بأن الحملات التطعيمية تحارب الفيروس، وتستهدف إحداث مناعة مكتسبة.

ولفت إلى أن مصر لديها تطعيمات فعالة وأمنة لشلل الأطفال، مؤكدا على برنامج التطعيم المصري، واحد من أقوى البرامج العالمية.

وناشد المواطنين بتطعيم أولادهم بشكل مستمر ضد الفيروسات، كما أنه تم إنقاذ 20 مليون إنسان من شلل الأطفال بسبب التطعيمات.