الصحة العالمية: مصر استطاعت السيطرة على مرض شلل الأطفال والقضاء عليه تماما

كشف الدكتور أحمد المنظرى المدير الإقليمى لشرق المتوسط في منظمة الصحة العالمية، أن مصر استطاعت السيطرة على مرض شلل الأطفال والقضاء عليه تماما.



وأكد المنظري خلال الدورة الـ 76 لجمعية الصحة العالمية قائلا: "إن الإقليم كثف أنشطة ترصد فيروس شلل الأطفال، بعدة وسائل منها إنشاء ترصد بيئي في البلدان المعرضة لخطر مرتفع والخالية من شلل الأطفال، مثل البحرين والعراق والمملكة العربية السعودية.

وأضاف أن إقليم شرق المتوسط يشهد أزمات إنسانية معقدة، تؤثر تأثيرا جمًّا على بعض النظم الصحية الضعيفة بالأساس، وأدت الانتكاسة الناجمة عن كورونا في التغطية بالتمنيع الروتيني إلى عدم تطعيم ما يقرب من 6.4 ملايين طفل.

وأوضح: "حققنا مكاسب كبيرة، فقد حوصرت سراية فيروس شلل الأطفال البري في أضيق المواقع الجغرافية على الإطلاق في شرقي أفغانستان وغربي باكستان، وظهر عدد من فاشيات فيروس شلل الأطفال المشتق من اللقاحات أقل مما كان عليه قبل عام، وانتهت فاشية عام 2020 في السودان والحدَث الخاص بشلل الأطفال في جمهورية إيران الإسلامية بنجاح".