في تصعيد جديد.. حاملة طائرات صينية تبحر عبر مضيق تايوان

ذكرت وزارة الدفاع التايوانية، أن حاملة الطائرات الصينية المعروفة باسم "شاندونج"، أبحرت عبر مضيق تايوان، اليوم السبت، في خطوة تهديدية من قبل الصين لتايوان ومن ورائها أمريكا، وفق ما ذكرت صحف دولية.

وأضافت الوزارة التايوانية، أن الحاملة الصينية ترافقها سفينتان حربيتان.

واعتبر مراقبون أن ذلك يأتي كخطوة تصعيد جديدة للتوترات القائمة حول الجزيرة، التي ترى الصين أنها إحدى أراضيها التي يجب أن تعود لسيادتها.

ولفتت الوزارة التايوانية، أن الجيش التايواني يراقب السفن الصينية، وقال عبارة غريبة، بأنه "رد بالشكل المناسب".

ووذكرت الوزارة ، أن "شاندونج"، أبحرت باتجاه الشمال عبر المضيق قرب منتصف اليوم السبت والتزمت بالجانب الصيني من خط المنتصف، الذي يعد حاجزا غير رسمي بين الطرفين.

وتواصل الصين الأنشطة العسكرية على نطاق محدود حول تايوان بعدما اختتمت مناوراتها الحربية رسميا الشهر الماضي.