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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين تهاجم أمريكا بسلاح جديد يستطيع قطع الاتصالات عن القطع البحرية

أمريكا والصين
أمريكا والصين

وجهت أمريكا اتهامات للصين بالعمل على التحرك ضدها ومهاجمتها من خلال استخدام الهاكرز (قراصنة الإنترنت)، وهو الأمر الذي نفته الصين، وفق ما ذكرت شبكة .


اتهم وزير البحرية الأمريكية، كارلوس ديل تورو، مجموعة قرصنة "ترعاها الدولة الصينية" يطلق عليها اسم "فولت تايفون" Volt Typhoon، باستهداف قطع بحرية لبلاده تعمل في منطقة المحيط الهادئ.

وقال خبراء إن الأمر الغرض منه، قطع الاتصالات بين القطع البحرية الأمريكية بعضها البعض إذا حدثت أزمة أو حرب حول جزيرة تايوان.

قالت شركة مايكروسوفت التي رصدت أول نشاط للمجموعة إنها بدأت العمل في عام 2021، وأول ما استهدفته بنجاح منشآت بنية تحتية في جزيرة جوام، حيث تمتلك الولايات المتحدة قاعدة عسكرية كبيرة.

ركزت بشكل خاص على أهداف للطيران والاتصالات السلكية واللاسلكية والنقل البحري والبري، وتعتمد على اختراق أكبر قدر من قواعد البيانات المتاحة بشكل متخفي.
من جانبها، نفت وزارة الخارجية الصينية إلى  الاتهام، وقالت المتحدثة باسمها، ماو نينج: "من الواضح أن هذه كانت حملة تضليل جماعية أطلقتها الولايات المتحدة من خلال العيون الخمس لخدمة أجندتها الجيوسياسية".

واعتبرت ماو نينج تحالف "العيون الخمس" بأنه "أكبر مجموعة قراصنة في العالم"، و"أكبر منظمة استخباراتية في العالم"، كما وصفت الولايات للمتحدة ذاتها بأنها "القرصان الأكبر".
 

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