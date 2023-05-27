بـ 115 جنيه للكيلو.. نقيب الفلاحين يكشف أسعار لحوم الأضاحي

أكد حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، أن أسعار اللحوم قبل عيد الأضحى، كل عام تشهد ارتفاعات، وذلك بسبب الأقبال الكبير على شراء الأضاحي، ولكن هذا العام تشهد انخفاض بعد أن توقف الكثير عن الشراء بسبب ارتفاع الأسعار.

وأضاف نقيب الفلاحين، خلال مداخلة هاتفية على قناة الحدث اليوم تقديم الإعلامي محمد الكومي، أن الحكومة تبذل جهود كبيرة، حتى تنخفض أسعار اللحوم، وأن الدولة قامت بـ استيراد كميات كبيرة من اللحوم ساهمت في خفض الأسعار.

ولفت إلى أن أسعار اللحوم الحية البقري انخفضت، فبعد أن وصلت لـ 145 و 150 جنيه للكيلو قائم، سجلت اليوم 130 جنيه، أي أن هناك تراجع 20 جنيه.

وأشار إلى أن سعر كيلو الجاموس قائم وصل لـ 115 بعد أن سجل 130 في وقت سابق.