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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بـ 115 جنيه للكيلو.. نقيب الفلاحين يكشف أسعار لحوم الأضاحي

لحوم
لحوم

أكد حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، أن أسعار اللحوم قبل عيد الأضحى، كل عام تشهد ارتفاعات، وذلك بسبب الأقبال الكبير على شراء الأضاحي، ولكن هذا العام تشهد انخفاض بعد أن توقف الكثير عن الشراء بسبب ارتفاع الأسعار.

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هل تنخفض قبل عيد الأضحى؟.. أسعار اللحوم اليوم السبت بالمجمعات

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النيل للمجمعات الاستهلاكية تزف بشرى عن أسعار اللحوم قبل عيد الأضحى 2023

وأضاف نقيب الفلاحين، خلال مداخلة هاتفية على قناة الحدث اليوم تقديم الإعلامي محمد الكومي، أن الحكومة تبذل جهود كبيرة، حتى تنخفض أسعار اللحوم، وأن الدولة قامت بـ استيراد كميات كبيرة من اللحوم ساهمت في خفض الأسعار.

ولفت إلى أن أسعار اللحوم الحية البقري انخفضت، فبعد أن وصلت لـ 145 و 150 جنيه للكيلو قائم، سجلت اليوم 130 جنيه، أي أن هناك تراجع 20 جنيه.

وأشار إلى أن سعر كيلو الجاموس قائم وصل لـ 115 بعد أن سجل 130 في وقت سابق.

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بـ 115 جنيه للكيلو.. نقيب الفلاحين يكشف أسعار لحوم الأضاحي

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